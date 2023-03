VIDEO: Bruce Willis y su esposa renuevan sus votos matrimoniales

El amor todo lo puede y es precisamente este sentimiento es el que sostiene a la familia del actor Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT) y que ha afectado su capacidad para comunicarse, su memoria reciente, la intelectualidad y la orientación. Esto es doloroso para sus cinco hijas, su expareja y amiga Demi Moore y su esposa Emma Heming.

Esta semana, Heming, de 44 años, desnudó su alma para contar lo desgarrador que ha sido toda esta situación para ella, quien debe buscar la fortaleza en medio del dolor para estar siempre presente para su esposo, como una vez lo juró en el altar en el 2009, así como para sus hijas Mabel y Evelyn. La confesión la hizo en su Instagram a propósito del cumpleaños 68 años del artista, el pasado 19 de marzo.

Ellos se conocieron en el 2005 durante sus encuentros en un gimnasio donde entrenaban. Él quedó enamorado a primera vista de la modelo británica, pero ella estaba comprometida, relación que luego terminó y en el 2007 se volvieron a encontrar. Tardaron un año en iniciar un romance.

A él lo flechó lo genuina que era, pues “persona real, no quería nada de mí”, de acuerdo a unas declaraciones que ofreció a la revista W Magazine. Mientras que a ella la conquistó “lo encantador y divertido que era, y lo extremadamente guapo que era”.

En el 2009 se casaron en Islas Turcas y Caicos, un paraíso tropical entre las Bahamas y República Dominicana. Se juraron amarse por el resto de sus vidas, hacerlo en la enfermedad y en la salud, pobreza y bonanza. Un compromiso que han honrado por 14 años.

Como una película de amor, renovaron sus votos

Este martes 21 de marzo, día de su aniversario, Emma compartió con todos los seguidores uno de los videos más hermosos y desgarrador de su Instagram: la renovación de votos con Bruce cuando cumplieron 10 años de casados. Ella llevaba un sencillo vestido blanco, descalza y un delicado buqué de rosas blancas.

Mabel Ray y Evelyn Penn, vestidas igual, le indicaban el camino con pétalos que lanzaban sobre la grama. La llevaron hacia su gran amor: Bruce. Allí estaba él, con camisa guayabera y pantalón blanco, y sombrero. Las hijas mayores de Willis, Rumer y Scout LaRue, tocaban la guitarra y cantaban. Él estaba “presente”. Demi Moore no faltó a esta ceremonia especial.

El emotivo video fue grabado por Demi y que Emma complementó con la canción Fix You de Coldplay, es imposible no llorar por ellos. También dedicó unas palabras que sacó de su alma. Ya no guarda lo que siente, bueno o malo:

“En nuestro décimo aniversario de bodas, decidimos renovar nuestros votos en el mismo lugar donde dijimos “Sí, acepto” en 2009. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Aproveche cada oportunidad para unirse y celebrar con familiares y amigos. Esos son los momentos y los hermosos bolsillos de recuerdos a los que puedes aferrarte para toda la vida. Y podemos mantener esos recuerdos seguros y vivos para aquellos que tal vez no puedan”.

Ellos han demostrado que son un amor bonito, sólido, que toda mujer desea tener.