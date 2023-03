Nadia Ferreira a Marc Anthony: “Él es maravilloso en todos los aspectos”

La modelo Nadia Ferreira se encuentra disfrutando de su embarazo, etapa que describe como “el momento más maravilloso” de su vida previo al nacimiento del bebé junto al cantante boricua Marc Anthony, el cual asegura será un excelente papá.

En entrevista con la revista People en Español, la modelo se desbordó en palabras de elogio para su esposo y aseguró que la “consiente muchísimo”.

“Estamos juntos prácticamente todo el día, nos llevamos superbien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso”, dijo.

“El apoyo de Marc es fundamental en mi embarazo, y la mayor parte de todo esto es por él”, comentó sobre la relajada marternidad que ha podido disfrutar.

“Él es maravilloso en todos los aspectos”, manifestó quien quedó prendada del cantante de 53 años a principios del 2022 durante un evento de Maestro Cares, la fundación del cantante.

Relató a People que algo que los distingue como pareja es la admiración que se tiene uno al otro.

“Algo que siempre nos decimos Marc y yo es ´Yo te admiro´ y creo que él me admira por la mujer que siempre he sido desde muy chiquita, una mujer luchadora que ha pasado por muchas situaciones difíciles en cuanto también a salud y pues, siempre saliendo adelante, siempre buscando todo lo positivo, luchando por cada uno de mis sueños”, compartió la paraguaya.

Estuvo entre la vida y la muerte

Confesó que nació con tortícolis congénita, por lo que a los ocho meses de nacido tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Y posteriormente fue diagnosticada con el síndrome de Susac, enfermedad causada por la oclusión autoinmune de la microvasculatura del cerebro, la retina y el oído interno, lo que perdiera audición y la movilidad del lado izquierdo.

“Siempre digo que yo soy un milagro de Dios. Estaba entre la vida y la muerte”, recuerdó.

Actualmente, dice que hace los preparativos para recibir a su bebé en Estados Unidos. El sexo del retoño se lo reservó.

“Sé que mucha gente debe estar curiosa de saber qué es, pero es algo que lo guardamos para nosotros. Nosotros nos sentimos muy bendecidos y lo único que puedo decir es que lo que le pedimos a Dios todos los días es que nazca con mucha salud. Ya si es niña o niño, ya no importa, lo que nos mande Dios, estamos felices”, sostuvo.

Dice que aunque la etapa del embarazo “es una etapa muy difícil para las mujeres tanto físicamente como emocionalmente”, su experiencia hasta ahora ha sido maravillosa.

“Nuestro baby se está comportando superbien, muy lindo todo, la estamos pasando minuto tras minuto”, indicó.

“Todos los días, honestamente no hay ni un segundo en el que no piense y no sueñe con el bebé”, añadió quien no descarta tener más bebés.