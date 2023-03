“Resistencia y libertá” se exhibe en la UPR de Río Piedras

Con motivo de inauguración del proyecto Tiznando el país: visualidades y representaciones, se está presentando la exhibición “Resistencia y libertá” hasta el 30 de mayo en la Galería Francisco Oller, de la Facultad de Humanidades, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR). Esta exposición es un proyecto expositivo diseñado por la bailarina y profesora de la Universidad de Nueva York (NYU), Milterí Tucker.

La exhibición visibiliza la importancia de la vestimenta en la historia de la bomba puertorriqueña, rindiendo tributo a las ancestras, costureras y diseñadoras quienes utilizaron el arte de la tela y la aguja como símbolo de identidad y resistencia. La selección curatorial presenta ejemplos que datan del siglo XVII hasta los diseños creados por Milterí bajo la línea “Bombazo Wear”. El montaje contó con la colaboración de estudiantes del curso Introducción a las Operaciones de Museos y Galerías, impartido por el profesor Raymond Cruz.

“Estamos de fiesta con la celebración del aniversario 120 de la fundación de nuestra universidad y de nuestro recinto, y qué mejor marco que este para inaugurar hoy esta exposición que pone de relieve la vestimenta en la historia de la bomba puertorriqueña con un homenaje a ese histórico linaje de costureras y diseñadoras que canalizaron sus habilidades artísticas con la tela y la aguja para tejer un símbolo imperecedero de identidad y resistencia”, expresó la rectora del recinto riopedrense doctora Angélica Varela Llavona, en la inauguración de la exhibición.

“Resistencia y libertá”. “Resistencia y libertá”. (Héctor A. Suárez De Jesús/Suministrada.)

Tiznando el país: visualidades y representaciones es un proyecto de investigación y educación transdisciplinaria, bajo la subvención de Mellon Foundation, que tiene como objetivo principal poner en perspectiva las aportaciones de la población afrodescendiente dentro de la cultura visual puertorriqueña. Este tiene a la doctora María Elba Torres Muñoz como investigadora principal y directora del proyecto; a la doctora Janine Santiago quien es catedrática asociada, como codirectora e investigadora; a la doctora Silene Vargas Díaz, como evaluadora; y Maritza Rodríguez Nieves, como administradora.

El Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) se unió a la Alianza de Museos de Puerto Rico para desarrollar una propuesta educativa y cultural con énfasis decolonial desde la perspectiva de la afrodescendencia, presentando un paradigma antirracista. Asimismo, este proyecto llevará educación sobre artes visuales, cultura y cine a varias comunidades.

“Resistencia y libertá” cuenta con una serie de visitas guiadas coordinadas para estudiantes universitarios. Asimismo, en colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico, se atenderán alumnos en edad escolar. Para reservaciones debe comunicarse a: inim.puertoricoafro@gmail.com.

Sobre la artista

Milterí Tucker Concepción es una bailarina profesional y profesora de baile concentrada en lo afrocaribeño, específicamente en la bomba puertorriqueña. Ingresó a Hunter College en Nueva York, donde ejerció una carrera en baile y en ciencias (biología y química). Luego obtuvo su maestría en danza en la Universidad de Nueva York (NYU). Tucker Concepción es la fundadora y directora artística de Bombazo Dance Co, una organización de danza puertorriqueña. La bailarina aparece en la película “In the Heights” y se ha presentando en Lincoln Center, City Center, Queens Theater, entre otros.