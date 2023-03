Deborah sobre Marisol Malaret: “Ella fue una gran inspiración para mí”

La segunda Miss Universo de Puerto Rico, Deborah Carthy Deu, se expresó ante el fallecimiento de Marisol Malaret, primera reina de la isla a nivel internacional.

“Estoy muy triste al enterarme del fallecimiento de nuestra querida Miss Universo, Marisol Malaret. Ella fue una gran inspiración para mí y para tantas jóvenes del mundo entero”, declaró Carthy Deu, Miss Universo 1985, a través de declaraciones escritas.

Esta recordó el recibimiento de Marisol, quien obtuvo el título a sus 20 años en la ciudad de Miami, Florida.

“Fui a verla en su recibimiento. Lucía tan hermosa y feliz que me impresionó mucho y me motivó su gesta. Siempre la recordaremos como la mujer de avanzada y pionera que fue. Me uno a la tristeza que embarga a nuestro país y extiendo mi abrazo solidario a su hija Sasha, su nietecita Luna, su viudo Frank Cué y toda su familia”.

Malaret falleció a sus 73 años y durante sus últimos años, vivió alejada de la luz pública.

La isla ha conseguido cinco reinas en Miss Universo; Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones August (2001) y Zuleyka Rivera Mendoza (2006).