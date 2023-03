Botan de su trabajo a modelo de OnlyFans por “distraer a sus compañeros”

Las personas que crean contenido para la plataforma OnlyFans se han visto en problemas durante los pasados años debido al prejuicio que muchos tienen con este tipo de trabajo.

Y es que, aunque muchas modelos han amasado una gran fortuna, gracias a sus sesiones de fotos y videos que comparten en la aplicación, algunas cuantas han enfrentado fuertes señalamientos en su día a día.

En las redes sociales se pueden encontrar algunos ejemplos de malas experiencias, como discriminación, acoso o prejuicios, por parte de las personas que se enteran que están presentes en OnlyFans.

Ahora se hizo viral la historia de una joven que fue despedida de su trabajo, luego de que sus compañeros y superiores se enteraran que estaba presente en la aplicación.

Se trata de Jaelyn, una chica estadounidense de 22 años, que publicó en sus redes sociales lo que sufrió en su anterior empleo, donde fue “corrida” sin una causa razonable.

Ella se desempeñaba como auxiliar de enfermería en residencias de la tercera edad. No tiene un horario fijo, sino que suele ir a los asilos cuando es requerida.

“He estado siendo auxiliar de enfermería en los mismos cuatro centros desde hace un año y medio”, indicó. Sin embargo, a mediados de mes, surgió un problema en uno de estos lugares. “No sé si reír o llorar ahora”, comenzó su relato.

“Ayer me contactaron de uno de estos centros para consultarme si iba a trabajar”, dijo la usuaria @playgirljaelynnn.

“Entré al edificio y fiché. Apareció una señora, a la cual no había visto nunca, y me preguntó si yo me llamaba Jaelyn. Luego me anunció: ‘Tienes que acompañarme a mi oficina’”, recordó.