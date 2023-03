Laura Pausini y su novio caminarán al altar este año

La cantante y compositora italiana, Laura Pausini, no podría estar más emocionada por el momento tan importante que atraviesa. Además de celebrar tres décadas de exitosa carrera, la cantante finalmente se casará este año.

De acuerdo con Il Corriere della Sera, el anuncio del matrimonio entre la artista y su prometido, el músico y productor italiano Paolo Carta, fue publicado en el sitio web del Ayuntamiento de Roma.

“Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos”, afirmó el medio italiano en una publicación.

Por ahora, la intérprete de “Víveme” no ha confirmado la información y se desconoce la fecha o el lugar en donde la pareja se dará el “sí” tras vivir una larga historia de amor que inició hace 18 años.

¿Cómo se conocieron Laura Pausini y Paolo Carta?

Laura Pausini y Paolo Carta se conocieron por motivos de trabajo en el año 2005, pero no pasó mucho para que pasaran de tener una relación meramente laboral a una también sentimental.

“Paolo fue escogido como guitarrista para mi tour de 2005. Lo conocí por trabajo. Inicialmente no saltó la chispa”, recordó la ganadora del Grammy en entrevista con El Mundo.

“Pero, más adelante, según nos íbamos conociendo, nos descubrimos enamorados como locos el uno del otro... Y desde aquel momento no nos hemos separado nunca”, reveló al medio español.

Pese a sus sentimientos, Pausini se resistió a iniciar un noviazgo con Carta, quien es 11 años mayor, porque sus creencias religiosas no le permitían relacionarse con alguien separado y con tres hijos.

“Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, no quería que nuestra historia hiciera daño a sus niños”, confesó.

Sin embargo, Laura se dio cuenta que no podía pelear con un amor tan intenso. Todo sucedió una noche luego de que Paolo la invitara a una discoteca. Ella no suele salir de fiesta, pero aceptó ir.

Durante la cita, se dieron su primer beso y la conexión fue tal que derrumbó todas las objeciones en su mente. A partir de entonces, comenzaron una relación amorosa de ensueño.

¿Cuándo se comprometieron Laura Pausini y Paolo Carta?

Luego de divorciarse legalmente de su exesposa, Rebecca Galli, en el año 2012, Paolo le pidió matrimonio a la nominada al Oscar. Ella aceptó con ilusión, pero alguien los motivó a esperar.

“Quedé embarazada a la semana (de la propuesta matrimonial)”, recordó a RTVE. Su primer bebé, una niña a la que llamaron Paola (“Pao” por Paolo y “La” por Laura), nació en febrero de 2013.

“Elegimos esperar a que mi hija Paola fuese grande para darnos los anillos y que viera la ceremonia. Queremos que sea algo de cuento de hadas con ella”, explicó la artista.

Muchos años después del nacimiento de su retoño, la pareja empezó a planificar su boda para 2021. No obstante, las prohibiciones a causa del COVID-19 los llevaron a postergar todo.

Ahora, tras un romance de casi dos décadas, Laura Pausini y Paolo Carta al fin se casarán con su hija de 10 años como la invitada más especial.

“Solo me falta casarme con un papel porque ya me siento casada”, reconoció Laura el año pasado, según El Mundo. “Cada mañana cuando me levanto es como si fuese el primer día. Lo quiero como el primer día”.