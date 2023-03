Virlán García presenta el sencillo “Hoy La Vi Con Él”

Virlán no deja de trabajar por su gente. Como su nombre lo indica “En Vivo Desde Sonora” es un proyecto donde Virlán vuelve a una de sus tierras: “Sinaloa me vio nacer, pero en Sonora me crie”, cuenta el compositor. “De ahí nació mi música y quería grabar un disco”, agrega al presentar el primer sencillo “Hoy La Vi Con Él”.

“Es una de las que más piden”, detalla el cantante y compositor. “Espero les guste cómo quedaron estas versiones. Son parte de mis raíces y es algo en lo que he trabajado con mucho cariño”. El video de “Hoy La Vi Con Él” está disponible en YouTube y tras él se esperan próximos sencillos antes de la salida del disco completo.

La noticia del nuevo lanzamiento llega como una serie de hits que ha ido conectando Virlán: “El Chamaquito”, “El Día Que Te Fuiste”, “Mientras Duermes”, “Hoy Voy a Olvidarte” y “Híbrido” son solo algunas canciones que los fans han llevado a ser éxito en plataformas, redes sociales y abarrotados shows en México y EE.UU.

Carolina del Norte, Tennessee, Ohio y California son parte de las nuevas ciudades en las que Virlán ofrecerá conciertos lo que resta del mes. “Y vamos a seguir. Ya les quiero compartir todos los shows que vienen para ver a toda mi gente”, concluyó.