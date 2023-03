Sofía Castro lanza su nuevo sencillo “Tengo que partir”

Sofia Castro, la artista colombiana que ha sabido conquistar al público con su talento y autenticidad, lanza su nuevo sencillo junto a Universal Music Latino, “TENGO QUE PARTIR”. El video oficial se encuentra disponible en YouTube y el sencillo está disponible en todas las plataformas.

Con menos de un año de carrera artística, Sofia ya ha logrado consolidarse como una de las promesas más brillantes de la música latina. Su estilo único, su voz potente y su energía sobre el escenario la convierten en una artista completa que ha llegado para quedarse. En este nuevo lanzamiento, Sofia Castro se presenta más fuerte y conmovedora que nunca, con una canción que llegará al corazón de quienes la escuchan.

Producida por La Company de Medellín, Colombia, “TENGO QUE PARTIR” promete conectar a la artista con su audiencia de una manera más profunda y conmovedora. El sencillo habla sobre la superación de una relación que le hizo mucho daño. La escribió hace dos años y ahora, finalmente, se siente lista para compartirla con el mundo. En sus propias palabras: “Esta canción es sobre una relación que tuve hace un tiempo y me hizo daño”.

El video musical de “TENGO QUE PARTIR”, grabado en una noche solitaria de Bogotá, es una pieza audiovisual que desarrolla un viaje hacia el interior. Previo al lanzamiento, se realizó una estrategia visual en blanco y negro en la cual la artista contaba pedazos de la narrativa del tema. El resultado del audiovisual describe una atmósfera triste y nostálgica del video retrata perfectamente los sentimientos profundos y la evolución que Sofia experimentó al superar su dolor. Es una experiencia visual y emocional completa con la que muchas personas se podrán identificar.

“TENGO QUE PARTIR” es un regalo para la audiencia. Con letras agudas la artista busca que las personas puedan desahogarse y hacer catarsis: “Yo te amé, tú no me ofreciste nada, invertí mi tiempo y no gané nada, hablo de eso, pero igual no sana, pensarte solamente me daña”.

Se aproximan muchas sorpresas este 2023 para la artista. Sofia Castro te invita a disfrutar de esta conmovedora canción que evoca la nostalgia de una relación pasada e invita a sanar y seguir adelante.