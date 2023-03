Olga Tanón estrena su tema “Perro arrepentido”

La cantante puertorriqueña Olga Tañón lanzó hace unas horas su nuevo tema “Perro arrepentido”.

La canción posee una fusión de sonidos tropicales que cruza entre la cumbia, elementos de bachata, el vallenato y el género urbano. En su lírica el compositor Rodolfo Barreras, quien también es el compositor de “Es mentiroso”, hábilmente describe de forma jocosa esta historia de situaciones que las mujeres y/o parejas viven utilizando una frase muy popular del vocablo latino “vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas”.

“Es un tema con el cual me identifiqué desde que lo escuche, me disfruté el proceso de producción musical y visual, porque quisimos hacerlo diferente; no les voy a adelantar nada más, escúchenlo y me dejan saber”, exclamó Tañón a través de declaraciones escritas.

“Perro arrepentido” es un tema jocoso que forma parte de más de los 15 temas que Olga ha grabado en los últimos 15 meses y se encuentran disponibles para el disfrute de sus fanáticos. “La mujer de fuego” es una artista con visión de reinventarse tanto en la música como su persona.

El tema fue producido musicalmente por Olga Tañón, Eliot mago D’ Oz y Billy Denizard; este tema se estrena con su video oficial grabado en las pintorescas calles de Santa Fe de Antioquia, Colombia, donde reina el folclor, la cultura y el sentir de su gente. El concepto creativo del video estuvo a cargo de Billy Denizard, la dirección Andrés Ricaurte y Billy Denizard y la producción María de los Ángeles Martínez y Punto 8.

Al mismo tiempo, “La Tañón” se prepara para darle inicio a su gira de conciertos Tour Simetría, con el que estará visitando Latinoamérica, Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.