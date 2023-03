Carlos Jean une su talento con Villano Antillano en “Kriptonita”

El artista y productor español Carlos Jean sacó hoy su nuevo disco de corta duración, EP por sus siglas en inglés, Hasta El Cielo, que recoge los cinco temas que creo para la banda sonora de la nueva serie de Netflix Hasta El Cielo: La Serie.

El tema principal es “Kriptonita”, en la que este premiado artista unió su talento al de la artista puertorriqueña Villano Antillano, una de las pioneras de la comunidad trans en el mundo de la música urbana en español.

“Ha sido un honor poder haber compuesto la música de la serie y haber aportado también algunas canciones”, dijo Carlos Jean en un mensaje dedicado al director Daniel Calparsoro y al equipo de la productora Vaca Films y Netflix, que desarrollaron “Hasta el Cielo: La Serie”. “Muchas gracias a Daniel y todo el equipo por hacerme partícipe de este increíble proyecto que seguro os va a encantar”.

El resto de las canciones del EP son “La Patrona del Juego” en colaboración con la cantautora colombiana Goyo, “Quisiera Volverme Buena” con Miguel Campello y Mala Rodríguez, “DMT” con el rapero Costa y “Parte por Parte”, donde de nuevo trabaja con Bebe. Los artistas fueron nominados al Latin GRAMMY® de 2016 por el disco Cambio de Piel.

Esta es la novena banda sonora en la que trabaja Carlos Jean desde 2000, cuando colaboró con Nacho Mastretta para “Asfalto”. En 2022 trabajó con Calparsoro en la música de la serie “Operación Marea Negra”.

“Hasta el Cielo: La Serie” se estrenó hoy 17 de marzo mundialmente en Netflix. Encabezan el reparto Asia Ortega Leiva (“Hasta El Cielo”), Luis Tosar (“Los Favoritos De Midas”) y Álvaro Rico (Élite), entre otros. Es una continuación de la película de acción homónima, está nuevamente dirigida por Daniel Calparsoro (“Centauro”, “Cien Años De Perdón”) y escrita por Jorge Guerricaechevarría (“Quien A Hierro Mata”, “Celda 211″)

Acerca de Carlos Jean

Carlos Jean nació en Galicia y creció en Madrid. A finales de los 90, formó el grupo Najwajean con la artista Najwa Nimri, lanzando su primer álbum “No blood” en 1998. También compuso bandas sonoras para las películas “Asfalto” y “Guerreros”. En 2000, publicó su primer álbum en solitario “Planet Jean”. Ha trabajado como productor y mezclador para varios artistas, incluyendo a Alejandro Sanz, Shakira, Andrés Cabas, Miguel Bosé, Hombres G, Bebe, Enrique Bunbury, Carlos Baute, Fangoria, Pastora Soler, Presuntos Implicados, Najwa Nimri, Tiziano Ferro, La Unión y Estopa. En 2002, Carlos Jean lanzó “Back to the Earth”, un álbum de transición colaboraciones de Amparanoia, Orishas, Macaco, Malabar, Sheila Cuffy, su padre el artista haitiano Daddy Jean, Shuarma y Pastora Soler. En 2005, su producción del álbum “La fuerza del destino” de Fey fue nominada al Grammy Latino. Fue nuevamente nominado al Grammy Latino en 2007 por su trabajo en “Faltan Lunas” de Fey y con Miguel Bosé. Durante la siguiente década, trabajó con Najwajean, Estopa, Belinda y Teen Angels. En 2012, produjo “Ay Haití”, un sencillo de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, en el que colaboraron Alejandro Sanz, Estopa, Shakira, Hombres G, entre otros. En los últimos años, ha compartido escenario con algunos de los DJs más destacados del panorama internacional, como David Guetta, Alesso, Nervo y The Zombie Kids.