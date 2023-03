Yett presenta colaboración con La Secta All Star

El cantautor puertorriqueño Yett, cumple un sueño artístico al presentar al público una colaboración con la banda que lo inspiró en su temprana juventud y le hizo ver la música como un destino alcanzable.

A partir de hoy, debuta en las plataformas digitales el primer tema en común entre el cantante y músico junto con la banda La Secta All Star, titulado “Decir adiós”. Es una composición cuya letra expone los errores que se pueden sumar en una relación de pareja, y poco a poco van escalando, hasta provocar el distanciamiento o ruptura con esa persona especial sin posibilidad de retomar lo perdido. Toca entonces despedirse y aprender de la experiencia.

Musicalmente, “Decir adiós” fue producida por Yett con un trabajo de post producción y mezcla a cargo de Jone Quest y fue masterizado por Adam Ayan. En los teclados colaboró Egui Santiago, de la banda Circo.

“Tener un tema con La Secta All Star ha sido de esos regalos inesperados que me ha dado la música. Escucho la agrupación desde que tenía 10 años y siempre ha sido una admiración total”, declaró Yett. “Uno como artista sueña trabajar con los que te han inspirado, y lograrlo con la banda de rock en español que más me ha influenciado, que más he cantado y de la que he sido fan desde pequeño, es un honor y un orgullo”, sostuvo Jorge Enrique Torres Morales, natural del pueblo de Añasco, sobre esta oportunidad junto con la agrupación en la que además de colegas, puede decir que tiene amigos y mentores.

“Estamos bien entusiasmados de presentar esta nueva propuesta junto a Yett, un artista novel con mucho que ofrecer y a quien le tenemos un gran cariño. Esperamos que muy pronto nos juntemos en un escenario, así como hicimos en nuestro aniversario y cantarla juntos. Vayan a escucharlo, estamos seguros de que les va a encantar”, expresó Gustavo Laureano, vocalista de La Secta.

El vídeo de la canción -también de estreno hoy- transporta a los espectadores al ambiente que se genera tras bastidores o backstage, permitiéndole una cercanía con los músicos. Fue una producción del equipo de Loud Media.