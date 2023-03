Pamela Noa sufre accidente que la llevó al hospital

La presentadora y locutora, Pamela Noa, sufrió un fuerte golpe tras chocar con una puerta en las oficinas de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS)

“Me duele un montón”, expresó al llegar al estudio y ante el asombro de sus compañeros al ver los golpes. “Tú sabes que estas puertas abren con tarjetas, pues no me llevé la tarjeta y hay alguien que está abriendo la puerta para entrar por el otro lado y salgo corriendo para coger la puerta cuando se cierre, me tropiezo con un escaloncito que hay en recepción y literalmente yo frené con la puerta cerrada”, fue lo que explicó Noa.

La presentadora mostró los golpes recibidos en la cabeza y el brazo durante una intervención al principio del programa Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9).

Posteriormente, en sus redes sociales indicó que tuvo que ir al hospital para realizarse los respectivos estudios tras la caída sufrida. La presentadora indicó que pronto le estarán realizando un MRI para verificar los golpes.

“Gracias por todos los mensajes, me duele porque fue un cantazo bien demente, pero, me siento bien”, escribió.

En el video publicado por La Mega, Noa mostró los golpes sufridos en la cabeza y los brazos.

Este año Noa, también se ha integrado al programa Hoy Día Puerto Rico en Telemundo, además de continuar su participación en radio con Molusco y los Reyes de la Punta.