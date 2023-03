J.K. Rowling asegura que se irá a su tumba sin retractarse de su transfobia

J.K. Rowling tiene años siendo una de las personas más repudiadas en las redes sociales. Con sus reiterados comentarios en contra de comunidad transgénero, la renombrada escritora británica ha tenido toda una caída de gracia tras alcanzar la fama y el cariño del público en la década pasada, gracias a su legendaria obra: Harry Potter.

Ahora, en el más reciente episodio del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, la escritora admite haber estado consciente de las consecuencias que sus comentarios tendrían antes de emitirlos tiempo atrás; más llamativo aún, reafirma su postura y sostiene que muchos fans estuvieron agradecidos con ella por lo que dijo.

“Al mismo tiempo, tengo que decirte que un montón de fans de Potter seguían conmigo. Y, de hecho, un montón de fanáticos de Potter estaban agradecidos de que dijera lo que dije. El tiempo dirá si me equivoqué. Solo puedo decir que lo he pensado profunda, dura y largamente, y lo he escuchado”, comentó la escritora de 57 años.

Rowling nació en Yate, Inglaterra, en 1965 y estudió francés y filología clásica en la Universidad de Exeter. Antes de escribir Harry Potter, trabajó como investigadora y secretaria bilingüe, sin embargo, fue en 1990 y, luego, siete años después que su vida tomaría el giro que tomó, cuando escribió y reescribió el primer libro de su saga, antes de que este fuese publicado en 1997.

Pese a ser hoy en día una figura muy controvertida, Warner Bros. Discovery está lejos de abandonar Harry Potter y su Mundo Mágico. Abundantes rumores sostienen que el conglomerado tiene muchos planes para la IP en el futuro, y que las aventuras de los magos están muy lejos de terminar. Por el momento no se tienen novedades sobre la franquicia más allá de que la cuarta entrega de Animales Fantásticos probablemente ha sido cancelada debido a sus bajos números y que la franquicia sigue en pie gracias al lanzamiento del videojuego, Hogwarts Legacy, pese también a la controversia alrededor del mismo.