Disney estaría pensando en vender la plataforma streaming, Hulu

Los números de Disney se encuentran en ‘rojo’, por eso la compañía trajo de regreso a Bob Iger como CEO de la compañía. Esto quiere decir que vienen cambios en muchas áreas de la empresa.

Uno de los cambios más comentado en los medios especializados, consiste en la iniciativa de vender el 67% de posesión de acciones de la plataforma streaming, Hulu a Comecast, empresa que tiene el 33% restante.

Desde hace varios días se viene comentando que la compañía del ratón quiere retomar su enfoque infantil y dejarle el lado variado a su plataforma ‘Star’.

Empleados de Hulu molestos con Disney

Bob Iger ha hablado en varias entrevistas y eventos empresariales, sobre cómo quiere reducir la cantidad de contenido que se está creando dentro de su división de entretenimiento general, como una forma de recortar $ 3 mil millones.

Ese discurso ha sido el fundamento para reducir proyectos de Disney Plus y Hulu. Sin embargo, algo que le “preocupa” es el contenido “indiferenciado”, lo que pone a Hulu bajo una presión aún mayor. Según Financial Times, estos comentarios no cayeron bien internamente en el filial streaming, según los empleados que están mentalizados en el destino que tendrá la compañía.

“Fue una afrenta. La conclusión fue: lo está vendiendo”, dijo la fuente al medio especializado en economía.

Rich Greenfield, quien es socio del grupo de investigación LightShed, dijo anteriormente que las señales apuntaban a “una reducción de Disney a sus raíces” y que “parece que algo está a punto de suceder”.

Hulu es un servicio de transmisión streaming, exclusivo de Estados Unidos, que a pesar de su reducida exposición, cuenta con series originales como ‘How I Met Your Father’ y ‘Dopesick’ que son distribuidas en Star.