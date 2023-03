El personal que maneja las redes sociales oficial del cubano-venezolano Osmel Sousa, publicó un mensaje desmintiendo el deceso del hacedor de reinas de belleza.

Así sacaron a habitante de “La casa de los famosos” para llevarla a “Big Brother Brasil”

“Hoy han estado diciendo que me morí de un infarto. Solo quiero decirles que los muertos no tuitean, y que pueden verme en la transmisión en vivo de La Casa de Los Famosos ahora mismo. Los quiero aún me quedan como 40 años de vida”, lee el mensaje.

Sousa, de 76 años, es parte de los 10 habitantes que continúan en la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

Desmienten la muerte de Osmel Sousa

Hoy han estado diciendo que me morí de un infarto 😂



Solo quiero decirles que los muertos no tuitean, y que pueden verme en la transmisión en vivo de La Casa de Los Famosos ahora mismo.



Los quiero ❤️ aún me quedan como 40 años de vida 😏 — Osmel Sousa (@RealOsmelSousa) March 14, 2023

“La casa de los famosos” se transmite en la isla los domingos, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 8:00 de la noche y los martes a las 11:30 de la noche.

El ganador o ganadora del programa, el cual durará 14 semanas, se llevará 200 mil dólares como premio.