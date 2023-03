El rapero puertorriqueño Anuel y el cantante colombiano Maluma se compararon con Ricky Martin y Chayanne en una foto que compartió el boricua en sus redes sociales.

“Ayer @maluma me dijo q yo soy mas lindo q el 🤨🤨🤨 No me lo crei 🤔🤔🤔🤔”, escribió el Anuel en Instagram.

Los artistas colaboraron en el tema “Más Rica que Ayer” que estrenó el pasado 2 de marzo.