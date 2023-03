Película alemana “Im Westen nichts Neues” gana el Oscar

LOS ANGELES (AP) — El crudo retrato de la guerra “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) ganó el domingo el Oscar a mejor largometraje internacional

El filme protagonizado por Felix Kammerer, y dirigido y coescrito por Edward Berger, llegó con nueve nominaciones, incluida mejor película.

“Im Westen nichts Neues” superó a “Argentina, 1985” de Argentina, “Close” de Bélgica, “EO” de Polonia y “An Cailín Ciúin” (“The Quiet Girl”) de Irlanda en la categoría de largometraje internacional.

También ganó el Oscar a mejor cinematografía, diseño de producción y música original.

“Creo que quizás se sienta increíble, pero aún no lo sé porque no he podido procesarlo”, comentó Berger tras bambalinas. “Estoy funcionando un poco en piloto automático”.

Berger subió al escenario acompañado de Kammerer así como otros involucrados en el filme.

“Esta fue tu primera película y nos llevaste sobre tus hombros como si no fuera nada”, dijo al actor austriaco de 27 años. “Sin ti ninguno de nosotros estaríamos aquí".

La cinta de Netflix está basada en la novela homónima clásica de 1929 de Erich Maria Remarque. Se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y sigue la vida de un joven soldado alemán que se enrola en el ejército con sus amigos. La realidad de la guerra acaba con su esperanza de convertirse en un héroe y, en cambio, lo orilla a luchar por su supervivencia.

“Tratamos de hacer una película sobre nuestro pasado, sobre nuestra responsabilidad en Alemania y con nuestra historia”, dijo Berger. "Nuestro deseo era hablar sobre la culpa y la vergüenza que hemos traído y del terror que las dos guerras han causado en el mundo. Esperemos que en algún momento dejemos de cometer los mismos errores en el futuro”.

La película en alemán no se apega totalmente a la novela de Remarque. Se adentra en temas políticos con el trasfondo de la guerra. Se estrenó el año pasado cuando Rusia invadió Ucrania en el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a una relevancia inesperada para el filme.

“Es absolutamente terrible”, dijo sobre la guerra en Ucrania James Friend, ganador del Oscar a mejor cinematografía por “Im Westen nichts Neues”. “Es una lección de la que podemos aprender”.

“Im Westen nichts Neues” ganó siete BAFTA de la Academia Británica de Cine, incluyendo mejor película.

Berger dijo que estaba contento, orgulloso y agradecido de que Hollywood haya acogido la película.

“Creo que tenemos un poco de complejo de inferioridad como cineastas alemanes porque sentimos que venimos de un país pequeño con muchas menos estrellas y mucha menos visibilidad, a diferencia de Gran Bretaña y Estados Unidos”, señaló. “Espero que esto me dé a mí y a algunos más un poco de confianza para decir: ‘Hagámoslo, hagamos nuestras películas’".

El filme original estadounidense, protagonizada por Lew Ayres, debutó en 1930 y ganó el Oscar a mejor película y mejor dirección.

La novela también se adaptó a una película para televisión protagonizada por Richard Thomas y Ernest Borgnine, la cual fue galardonada con un Emmy y un Globo de Oro.