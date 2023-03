Tiktoker asegura que Gerard Piqué le hizo una propuesta indecorosa

La separación de Shakira y Gerard Piqué continúa siendo uno de los principales temas de conversación en las redes sociales, pues cada día se revelan nuevos detalles, y ahora una tiktoker señaló al exfutbolista de haberle hecho una propuesta.

Así que te contamos qué pasó y qué fue lo que el también empresario buscaba.

La revelación de la tiktoker

Por medio de TikTok, se ha viralizado la anécdota de una joven, identificada como Federica (@byfederica), en la que cuenta cómo fue el momento en el que conoció al exfutbolista de FC Barcelona.

De acuerdo con la historia de la tiktoker, Piqué le hizo una “propuesta indecente”, cuando ella y su hermana se encontraban de fiesta en un antro conocido como Otto Zutz, en España.

Federica asegura que esto ocurrió en 2019, época en la que Gerard todavía estaba con la cantante colombiana.

¿Cómo se dio a conocer la historia?

Cabe resaltar que historia se desató tras conocerse el storytime de otra usuaria identificada como Cristina Duzzi (@cristinuzzi), en la que contó el supuesto episodio que había ocurrido con Gerard y su hermana.

Cristina inició así: “De cuando Piqué le propuso un trío a mi hermana, sí Piqué, el de Shakira”.

Según lo que contó su “hermana menor” vivía para ese momento en Barcelona y una noche quiso salir en compañía de sus amigos, entre hombres y mujeres, a una discoteca, fue ahí que conoció al empresario.

“Él se molestó mucho y le dijo no, no es ninguna foto y tal... Mi hermana tenía 19 años, y ya Piqué es un viejo, un trentipicón, o sea, no es viejo, y proponiéndole eso a puras niñitas y que un trío; para que ustedes vean cómo son los hombres”, dijo Duzzi.

Fue luego que Federica retomó lo dicho por Cristina y decidió compartir su propia experiencia aquella noche.