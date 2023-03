La serie ‘The Idol’ de The Weeknd podría debutar en el Festival de Cine de Cannes

El estreno de The Idol se espera que sea para este año en HBO. (HBO)

El tan esperado proyecto de actuación de The Weeknd finalmente vería a luz muy pronto, así lo dio a conocer Variety que informó el pronto estreno de la serie que transmitirá HBO.

De acuerdo a un reporte del medio estadounidense, la serie que escribió el artista canadiense está en conversaciones para debutar en el Festival de Cine de Cannes en el mes de mayo.

“La estrella Abel “The Weeknd” Tesfaye ha asistido previamente al Festival de Cine de Cannes y espera que el espectáculo se estrene allí, según una fuente, pero el festival aún no ha proyectado el drama, que ha sufrido una gran cantidad de cambios detrás de escena. HBO no está comentando en este momento”, indicó el citado medio.

¿Es posible estrenarse series en un festival de cine?

Sí, aunque parezca extraño, realmente no sería la primera vez que una serie debutara en el reconocido festival.

En el pasado series como: “Twin Peaks: The Return” y “Top of the Lake: China Doll”, se estrenaron inicialmente en este festival celebrado en la ciudad de Cannes, en Francia.

Polémica de ‘The Idol’

La serie que protagoniza el cantante canadiense y Lily-Rose Depp ha pasado por muchos contratiempos en los últimos meses, donde se le suman críticas por parte del equipo interno de grabación que la califica como “la fantasía de violación de un hombre tóxico”.

La serie, que se comercializa como una versión más oscura, salvaje y picante de ‘Euphoria’, pone en el ojo del huracán a su director, Sam Levinson, por sobrecargar la serie con escenas sexuales.

En un informe de Rolling Stone, se entrevistó a más de una docena de miembros del equipo detrás de la serie, donde se calificó la historia como una ‘Tortura porno’.

El programa estaba programado para estrenarse después de que la primera temporada de House of the Dragon llegara a su fin, sin embargo, el programa se retrasa constantemente. Después de tres teasers, no se tiene fechas confirmadas de cuándo se emitirá el programa en HBO.