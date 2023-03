¡Está en su ‘peak’! Bad Bunny cumple 29 años

El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, se encuentra celebrando su cumpleaños este viernes.

El cantante urbano, quien cumple 29 años, le ha dado la vuelta al mundo con su música y millones lo han puesto a sonar en las diversas plataformas de streaming.

Así que para celebrar su cumpleaños, recordamos algunos de los momentos más importantes de su carrera artística.

Primer latino en encabezar el festival Coachella

Bad Bunny hará historia al ser el primer latino en encabezar el festival musical de Coachella que se llevará a cabo en abril de este año.

La participación de Bad Bunny será el viernes, 14 de abril en California. Otros que estarán en preámbulo a su participación serán Becky G, Chemical Brothers, Blondie, Metro Boomin entre otros.

Entre los artista más escuchados

El 2022 será uno de los años más recordados para Bad Bunny.

Según la compañía de música Spotify, Bad Bunny se convirtió en el artista con más reproducciones en un día. Un tuit publicado por la agencia, reconoció que el joven artista obtuvo 183.2 millones de “streams” el pasado 6 de mayo de 2022 durante el estreno de su álbum “Un Verano Sin ti”.

Bad Bunny también fue escogido como el artista del año de Apple Music 2022; un reconocimiento a la excelencia artística del músico y su influencia en el cultura mundial.

Bad Bunny en la WWE

Bad Bunny comenzó su carrera en la lucha libre en enero del 2021, cuando hizo su primer aparición en el Royal Rumble cantando el tema “Booker T” en honor a la leyenda de la lucha libre. Esta presentación lo llevó a participar en el evento Wrestlemania ese mismo año y en el Royal Rumble del 2022.

La WWE anunció que el próximo mes de mayo tendrá un magno evento en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot que tendrá al exponente urbano puertorriqueño como anfitrión.

El anuncio fue realizado a través del Instagram de la empresa de lucha libre de los Estados Unidos.

Se trata de WWE Backlash que se llevará a cabo el 6 de mayo del 2023.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo Bad Bunny en declaraciones escritas. “Finalmente, 18 años después WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, añadió.

“Estamos emocionados de traer Backlash a San Juan ya que la demanda de premium live events de WWE fuera de los Estados Unidos continentales sigue creciendo”, dijo el Director de Contenido de WWE, Paul “Triple H” Levesque. “Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas.

De cantante a actor

El año pasado, Bad Bunny dio un salto de la música a la pantalla grande y chica. El cantante se estrenó como actor con la película “Bullet Train”.

El puertorriqueño compartió escena con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada y Brian Tyree Henry.

La película que estrenó en agosto de 2022, trata sobre “cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka. Los sicarios descubrirán que sus misiones no son ajenas entre sí”.

Bad Bunny en “Narcos: México 3″

En la tercera temporada de “Narcos: México″, Bad Bunny interpretó a un integrante de la pandilla de Ramón Arellano Félix, conocida como “Narco Juniors”.

Además, compartió créditos con Luis Gerardo Méndez y Alberto Guerra.

En “The Shop Unterrupted”

El artista puertorriqueño estuvo en la cuarta temporada de “The Shop Unterrupted”, hablando sobre temas como su carrera artística, el miedo a los escenarios, la paternidad y la competencia de lucha libre WrestleMania.

Durante su episodio estuvo acompañado de LeBron James y Jay-Z.

“Rápidos y furiosos”

El cantante también fue parte de la más reciente entrega de la franquicia “Rápidos y furiosos”, donde hizo una participación especial, dando de qué hablar entre sus fanáticos

Este año 2023, el artista boricua había adelantado que se estaría tomando un descanso. Sin embargo, indicó que tenía algunos compromisos que faltaban por cumplir.