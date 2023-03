Los looks para cumplir con el código de vestimenta de conciertos de Karol G

Ya estamos a ley de nada para la serie de conciertos en Puerto Rico de la cantante colombiana Karol G. La súperestrella se encuentra desde principios de semana en Puerto Rico y compartió con sus fans un código de vestimenta para sus presentaciones. “PR código de vestuario: Traje de baño , fiesta, colores , brilloteo, tennis”, compartió la artista en Twitter. El stylist José González (@thejosegabrieel) nos coparte algunos looks que puedes adoptar para cumplir con la expectativa y pasarla de show.

1. Eleva tu traje de baño

Usa el top de tu traje de baño con una falda colorida y tus tenis más cómodos. No le tengas miedo a fusionar colores o texturas. Karol pidió color, así que lúcelo. Los mesh tops también son perfectos para dar ese sentimiento tropical. Combínalos con unos pantalones metálicos, pantalones impermeables o unos mahones para un look a prueba de sudor. Añade unas gafas igual de coloridas para esas fotos antes y durante el concierto.

Cargo look

2. Los metálicos y el activewear

El brillo no tiene que ser solamente las lentejuelas. Saca tu top metálico y combínalo con piezas denim o sudaderas para un look cómodo y acorde a la tendencia Y2K. ¿Quieres romper un poco el “código de vestimenta”? Atrévete a lucir unas botas cómodas y coloridas con tu ropa. Incorpora las tonalidades metálicas en tus gafas para elevar tu look.

Metal y botas

3. Pantalones cargos

¡Estos pantalones son completamente versátiles! Desde lucirlos con camisas oversized, corsets o hasta piezas de traje de baño, estos pantalones te harán lucir como todo un fan de Karol G. Lo mejor de estos pantalones son sus múltiples bolsillos. No tendrás que andar con bolsos llenos de artículos pesados, solo lo esencial.

Pantalones cargo

4. Sets y piezas en mesh

¿No lo quieres pensar mucho? Las combinaciones de camisa y pantalón son ideales. Para sentirte tropical y colorido con Karol G, las piezas tejidas o mesh coloridos son perfectas para mantenerte fresco durante el concierto. Desde combinaciones con pantalones cortos, largos o trajes, estas piezas también te permiten lucir tu traje de baño con un poco de cobertura entre toda la gente. Combina tus piezas con unos tenis chunky para que estés cómoda y lista para bailar todo el concierto.