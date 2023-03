Encontronazo entre Jay Fonseca y Valeria Collazo por polémica sobre zoológico de Mayagüez

Ante la situación del cierre del zoológico de Mayagüez que ha protagonizado los titulares de los medios de comunicación en la isla durante los pasados días, un encontronazo a través de las redes sociales se ha suscitado entre dos periodistas que han trabajado en la historia como parte de sus programas investigativos.

La periodista Valeria Collazo Cañizares acusó a su excompañero de labores y colega Jay Fonseca de “pasarle la mano” a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez, en una entrevista que realizó durante el día de hoy.

“La culpa es huérfana. El puma se arrastraba con un tumor canceroso frente a sus narices, pero tuvieron que esperar intervención federal para hacer algo. Mentira tras mentira y aquí no pasa nada. Entrevistadores le pasan la mano a funcionarios para no perder el acceso. Patético”, escribió Collazo en su cuenta de Twitter en referencia a Jay Fonseca.

Posteriormente, fue más directa contra el presentador del programa Los Datos son los Datos de Wapa TV quien comenzó su programa alegando que muchos en los medios “quieren sangre” a la hora de entrevistar a los funcionarios del DRNA sobre el tema del Zoológico de Mayagüez.

“Yo sé que mucha gente quiere sangre, yo voy a hablar aquí con mucha honestidad por que mucha, mucha gente quiere sangre. Mucha gente que nos está viendo ahora mismo, probablemente quiere que yo coja a la secretaria del DRNA y terminemos en una pelea como si esto fuera la lucha libre, a veces hace falta hacer eso, pero en este momento yo tengo que decir que no puedo hacer eso. Mi conciencia no me dejaría”, fue lo expresado por Fonseca previo a comenzar la entrevista con la secretaria del DRNA.

A esto, Collazo quien fue parte del equipo de Jay y sus Rayos X cuando comenzaron a investigar la situación del zoológico le escribió a través de Twitter: “No, @jayfonsecapr. No queremos “sangre”. Queremos transparencia y rendición de cuentas. Es muy distinto. De eso se trata, en gran medida, este oficio”.

A esto, el analista político contestó: “Saludos Valeria. No tengo idea de q hablas. Tienes mi tel si deseas dialogar como profesionales cualquier punto q desees aunque sean diferencias. Te respeto y siempre te he defendido cuando han cuestionado tu trabajo o ética. No entiendo tu ataque. Quedo a tu orden (sic.)”.

La periodista también denunció a la secretaria del DRNA por haber echado culpas sobre las violaciones en el zoológico y lanzó otra indirecta a Fonseca señalando que como entrevistador no leyó el acuerdo y “tiró toalla” en la entrevista.

Cabe destacar que ambos formaban parte del programa Jay y sus Rayos X, que comenzó la investigación sobre el zoológico de Mayagüez.

Animales eutanizados y dados vivos como alimento de otros fueron algunos de los hallazgos en el Zoológico

Un acuerdo entre entidades federales y el Departamento de Recursos Naturales que viabiliza el traslado de 500 animales del zoológico de Mayagüez y del Centro de Confinamiento de Especies de Cambalache, en Arecibo, dan cuenta de varias violaciones a leyes estatales y federales desde el 2014 y establece entre los hallazgos que animales habían sido eutanizados sin justificación, degollados o dados vivos para servir de alimento a otras especies.

Entre otras violaciones medicamentos expirados, animales con situaciones que los veterinarios o sus cuidadores no habían notado, moscas, cucarachas y ratas por doquier por falta de pago de esos servicios.

El Departamento de Agricultura federal fue quien documentó las violaciones en el zoológico. Entre ellas, indica que en junio de 2014, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura federal (APHIS, por sus siglas en inglés informó que “un puma, un pizote y un babuino fueron sacrificados porque no eran aptos para la exhibición”.

Los registros médicos no enumeraban ninguna enfermedad reciente o tratamiento y la documentación no indicaba ningún problema que pudiera conducir a la decisión de la eutanasia. Sin embargo, fueron sacrificados el 30 de enero de 2014 con una botella de eutanasia que había expirado en octubre de 2013.

Para la misma fecha de junio de 2014, APHIS señaló que unas especies de ciervos que estaban en exhibición fueron sacrificados cortándoles las venas yugulares con un cuchillo y luego dándoselos de comer a los grandes felinos. Además, los conejillos de indias que también estaban en exhibición fueron utilizados vivos como alimento a las serpientes.

En mayo de 2015, se observó un león con heridas no tratadas en la cara que las moscas se habían posado.

Mientras, detalló que en octubre de 2016, APHIS identificó que el rinoceronte tenía lo que parece ser una masa ovalada de aproximadamente 1,5 pulgadas debajo del pliegue de la piel del codo delantero derecho. El 50% por ciento de esta masa era de un color ligeramente rosado. El veterinario que lo atendió y el cuidador fueron desconociendo este crecimiento.

En febrero de 2017, APHIS observó numerosos medicamentos vencidos. Además, el refrigerador que se usa para almacenar medicamentos tenía suciedad, congelación y condensación líquida”.

Para esa misma fecha, APHIS observó que el puma caminaba de un lado a otro y jadeaba. El puma estaba alojado en un recinto pequeño que solo ofrece una cantidad mínima de espacio para hacer comportamientos apropiados para la especie. El puma parecía mostrar angustia o una condición subyacente de atención veterinaria.

Se vio a uno de los tigres es delgado. Estaba bajo observación, pero no había recibido ningún laboratorio u otras pruebas o exámenes desde 2015.

En junio de 2017, APHIS notó problemas de mucho tiempo con infestaciones de cucarachas y ratas. La empresa de control de plagas había descontinuándolos servicios porque no se habían pagado.

Se observaron moscas en todo el zoológico en cantidades suficientes que causaban molestias, áreas rojas y cicatrices en los bordes de las orejas de los leones.

En agosto de 2017, los cuidadores trasladaron a los cachorros de tigre recién nacidos sin notificar al veterinario que los atendió, lo que resultó en el posible rechazo de los cachorros por parte de la madre y la eventual muerte de los cachorros.

Grupo de trabajo nombrado por el Gobernador tenía conociento

En 2017 y 2018, varias visitas del grupo de trabajo nombrado por el entonces gobernador encontraron que 127 mamíferos requirieron exámenes físicos, vacunas o anticonceptivos, de los cuales 30 requirió atención médica urgente. Un canguro tuvo episodios de anorexia y letargo, que se sospechó que eran el resultado de envenenamiento por la madera de su recinto. Uno de los pumas estuvo cojeando durante varios meses y no fue posible tomar una radiografía debido a falta de medicación anestésica. El puma murió en agosto de 2017.

El rinoceronte estaba mal alimentado con carne de caballo y cojeaba debido al terreno accidentado de su recinto. El elefante presentaba síntomas de artritis, que pueden haber sido el resultado del terreno irregular de su área cerrada, que estaba llena de agujeros.

Alrededor de 2019, las muertes en el zoológico incluyeron más de once animales, incluido un tigre de Bengala y una cebra; alrededor de 2020, las muertes en el zoológico incluyeron más de 12 animales, incluidos dos leones, un lémur y un jaguar; y alrededor de 2022 y principios de 2023, muertes en el zoológico incluía un chimpancé, un oso negro, un babuino, un águila calva, búhos, un emú y varios antílopes y venado.

Desde al menos 2021, el zoológico no ha tenido acuerdos formales con un asistente veterinario o la capacidad de brindar atención veterinaria básica, de rutina o de emergencia a los animales en su posesión.

Y desde septiembre de 2022, gran parte del zoológico ha estado sin electricidad y sólo han tenido suministro de agua intermitente.

En varias ocasiones desde que el zoológico canceló voluntariamente su licencia, el zoológico ha exhibido animales a miembros del público, incluidos los medios de comunicación, en violación a la Ley federal Sobre el Bienestar Animal (AWA, por sus siglas en ingles).

Actualmente, el zoológico no cumple con los requisitos mínimos de AWA para el manejo, cuidado y trato humanitario de los animales en el zoológico.

El zoológico no obtuvo el permiso del Servicio de Pesca y Vida Silvestre para deshacerse de dos águilas calvas que murieron desde el 21 de marzo de 2019 y no enviaron los cadáveres al Depósito Nacional de Águilas.

El zoológico continuó poseyendo águilas calvas y reales hasta que las águilas fueron sacadas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre el 3 de marzo de 2023.

El zoológico posee animales protegidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) que incluye un chimpancé, un elefante africano, un rinoceronte blanco, una cacatúa de las Molucas, una cacatúa blanca, cóndores andinos, leones, lémures de cola anillada, caimanes de anteojos y un loro de Puerto Rico.

El zoológico ha dañado y acosado y, por lo tanto, se ha llevado animales protegidos por la ESA en violación de la Sección 9 de la Ley de Especies en Peligro de Extinción al no brindar atención veterinaria adecuada, refugio adecuado o enriquecimiento adecuado para satisfacer las necesidades psicológicas de la especie, alterando significativamente los patrones de comportamiento normales de los animales.

El zoológico posee o hasta hace poco poseía animales protegidos por la Ley del Tratado de Aves Migratorias (MBTA, por sus siglas en inglés) que incluía águilas calvas y reales, una lechuza común, búhos cornudos, una lechuza puertorriqueña, una lechuza llanero, una grulla canadiense, buitres pavos, cigüeñuelas, un zorzal pardo, un zorzal rojo zorzales, gansos comunes, halcones de cola roja y una paloma de nuca escamosa.

El 24 de enero de 2023, Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió un informe en el que concluyó que el zoológico “está en flagrante incumplimiento de las Leyes de Puerto Rico. Después de varias visitas al Zoológico, entrevistas de personas relacionadas con el zoológico, incluidos los veterinarios, y revisión de numerosos documentos, el Departamento de Justicia descubrió, entre otras cosas, que los animales estaban recibiendo atención veterinaria inadecuada. No había un veterinario de tiempo completo, ni un refrigerador que funcionara para conservar los medicamentos, la clínica carecía de equipo para tratar animales grandes y los veterinarios pagaban los medicamentos de su propio bolsillo, y había una comunicación inadecuada entre el veterinario y los cuidadores del zoológico.

El informe también señaló que a partir de enero de 2023, solo había seis empleados responsables de más de 300 animales y carecían de la formación suficiente. Además, descubrió que la planta para tratar el agua en el zoológico había estado fuera de servicio desde 2017. Durante una visita de enero de 2023, se observó que numerosos recintos de animales estaban rotos, excrementos de ratas visto en todo el zoológico como resultado de una supuesta falta de fondos para pagar los servicios de control de plagas.