Anitta está dispuesta a vender sus órganos con tal de librarse de su contrato

La popular estrella brasileña, Anitta, arremetió fuertemente contra la empresa Warner Music, asegurando que lamenta haber firmado con el sello que lo que haría con el fin de salirse del contrato.

En uno de los mensajes que respondió la cantante Anitta a uno de los seguidores en Twitter dijo que soñaba con verla lejos de las filas de la disquera Warner Music. “Mi sueño es que Anitta se vaya de Warner, vaya a una disquera que la valore y por supuesto, la primera canción que lance para estar en el top 10 mundial”, se lee a lo que la cantante contestó que ella también sueña con lo mismo.

Pero la conversación siguió y con ella otro trino de un miembro más de su comunidad digital en el que le piden que rompa el contrato y que se busque a una disquera que le dé el valor que amerita, sin importar lo que esto pueda acarrear. Ante la propuesta la respuesta de la intérprete de ‘Envolver’ terminó siendo más que reveladora y directa, pues aseguró que subastaría sus órganos.

“Mi amor, si tuviera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera sacarlos. Pero desafortunadamente no es así. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, tienes que prestar mucha atención a las cosas que firmas... si no puedes pasarte la vida pagando el error”

— Anitta