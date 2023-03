Conoce los detalles del último episodio de The Last of Us

Reprodução Joel e Ellie, em cena emocionante do episódio 8 de The Last of Us Foto: @PedroPascalii (Twitter)

Luego de romper el corazón del público semana con semana, el noveno episodio de The Last of Us tiene a los fanáticos con la expectativa a millón. Ahora, y en vista de que el próximo domingo se celebran los Oscars, HBO ha informado que el último episodio de la exitosa seria será lanzado en un horario especial este domingo 12 de marzo.

Junto con la información de que el episodio será lanzado en un horario especial, a través de su cuenta de Twitter, HBO además confirmó que este será el episodio más corto de toda la temporada.

El episodio se estrenará una hora antes de lo acostumbrado

En lugar de ser transmitido a las 8:00 pm (hora del centro de México), la última entrega llegará a las 7:00 pm. Esto no es una sorpresa dado que la propia plataforma HBO Max también transmitirá en vivo la entrega de las estatuillas esa misma noche.

Como se ha reportado, la serie basada en el popular videojuego ha aumentado los números de audiencia para la plataforma desde su estreno a mediados de enero, convirtiéndose en el más reciente éxito de HBO, tal como lo fue en su momento la Casa del Dragon o Euphoria.

Con una duración de apenas 43 minutos, el episodio final parece que tendrá una rápida conclusión al viaje de Ellie y Joel a través de lo que antes solía ser Estados Unidos, o, tal vez, la serie termina en un ‘cliffhanger’ que nos deje esperando por más en una segunda temporada, que ya está confirmada.

Ante tal popularidad, y aclamo por parte de la crítica, lo más seguro es que HBO decida llevar The Last of Us a campaña para los premios Emmy. Y con la noticia de que ya ha sido renovada para una segunda entrega, será posible verla, en todo caso, buscar ser considerada para Mejor serie de drama.