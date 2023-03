Sie7e lanza su sexto álbum titulado “El Día Antes Del Día”

El cantautor puertorriqueño Sie7e anunció este martes, el estreno de su producción discográfica “El Día Antes Del Día”, proyecto musical con el que inició presentado ‘’Layback’', ‘’Sin Ropa’' y ‘’El Día Antes Del Día’'.

Este álbum está compuesto por siete temas, escritos por el artista, tiene como Focus track la canción ‘’Yo No Sé Bailar’'; sencillo con el que abre oficialmente este trabajo discográfico, mostrando nuevamente sus apuestas en la fusión de sonidos latinos con letras cotidianas, que pueden conectar con la realidad de cualquier persona, donde su sabor y sentimiento, son el plato fuerte. Este tema es una revelación honesta que invita a amarnos y bailar como si nadie nos estuviera viendo.

Es un trabajo que refleja un universo distinto y a la vez todas hermanas por la elegante producción y calidad sónica que Eduardo Cabra le integró de la mano de Duars Entertainment. Además, esta colección es definitivamente minimalista y ecléctica, sin abandonar la influencia directa del Reggae; género musical presente en cada sencillo, sumado a Afro beat, Dancehall, Bossa Nova, Hip Hop y Alternativo.

‘’Otra vez estuve escondido, otros 2 años y hasta llegué a pensar que no regresaría… De muchas maneras; personales, creativas y existenciales me siento salvado, rescatado por este álbum. Gracias a todas las personas amorosas que me han ayudado tanto en el camino’', expresó SIE7E.

El artista puertorriqueño sigue demostrando que su carrera no tiene límites y que cada día llega con más fuerza para deleitar a su público. En este álbum también da a conocer los sencillos: ‘’Fluye’', ‘’No Hay Señal’' y ‘’Fogón’', completando la lista de las 7 canciones, dando honor a su nombre.

“El día antes del día”, igual que la canción que cierra el álbum, es descrita por Sie7e como la más íntima de su carrera hasta la fecha, dejando abierto un abanico de posibilidades para que el público interprete este nuevo álbum que los hará una vez más gozar, bailar y relajarse con cada pieza musical en la que el artista trabajó, dejando un resultado de otro nivel, reflejo de su crecimiento en redes sociales y en plataformas digitales.