Ivonne Orsini deja perdida parte de su melena en estacionamiento y ni cuenta se dio

De seguro a muchos le ha pasado que cuando tiene que cargar con muchas cosas, alguna se les queda o se pierden en el camino.

Algo así le sucedió hoy a la presentadora de televisión Ivonne Orsini, quien dejó a su paso parte de sus extensiones de cabello. Fue su esposo quien se percató de que algo se le había quedado a su amada en el estacionamiento de su residencia.

“Esta foto que ven aquí me la envió mi esposo a las 7am. Sin mensaje alguno (no hacía falta😄). Pero les explico, claramente son unas extensiones, las encontró en el piso, en el estacionamiento del complejo y no tuvo duda alguna que eran mías je😬. Por dos razones, primero, con mis 200 motetes no es lo primero que se me cae y él lo ve después porque sale más tarde de la casa 🙈. Dos, porque sabe que ando en grabaciones y poniéndome cuanto pelo o gatos (como les llamo). Y le puedo sumar una tercera para añadir, no puedo ocultar que el despiste es algo que también me puede acompañar 🙋🏼‍♀️🫶🏻”, compartió la animadora de Hoy Día Puerto Rico.

Este no es el primer incidente jocoso que Orsini comparte con sus seguidores. Recientemente, la sufrió un pequeño accidente que le costó tener que ir al dentista con uno de sus dientes rotos.

Según contó para entonces a través de sus redes sociales, uno de los hijos de su esposo la llamó para que lo ayudara a desamarrarse sus zapatos, sin embargo, el mismo estaban tan fuerte que decidió utilizar los dientes. Como consecuencia, perdió parte de un diente en el intento.

“Esto pasó anoche, cerca de las 8pm, estaba en el rush de la cocina, el Firulín “llama que te llama”, quise avanzar para quitarle el tenis, que se metiera a bañar y hacer tareas. Terminé sin desamarrarle el tenis, sin poder terminar de cocinar, sin ayudarle en la tarea y sin diente. rrancando para la oficina médica. De esta se me quita esa costumbre de meterle el diente…”, escribió en su Instagram.

Orsini agradeció a la doctora que la ayudó a resolver este mal rato y la atendió inmediatamente.

“Afortunadamente hay médicos extraordinarios en Puerto Rico que dan la milla extra, así la Dra. Magda Prats lo demostró ayer. A esa hora de la noche, sin cenar, con su familia esperándola y con todo el cansancio del día, me atendió. Ah y con tremenda sonrisota! Semanas en la que se habla de la clase médica de este país y aún con agotamientos me topo con los que tienen una gran vocación”, añadió.