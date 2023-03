Carlos Ponce les dedica tema a LelePons y a Guaynaa luego de no ser invitado a su boda

El actor Carlos Ponce reaccionó con humor tras no ser invitado al enlace de la influencer Lele Pons y el intérprete de música urbana, Lele Pons.

El boricua les dedicó un tema al repasar los invitados y no concontrarse entre los que acompañaron a la pareja que contrajeron nupcias el pasado sábado.

“No me invitaron. No me merezco este insulto. JJJAAA. Dios los bendiga siempre “, compartió junto a un simpático video.

“Ahí estaba todo el mundo, estaba Chayanne, Enrique Santos, hasta el perrito estaba ahí , pero bueno pues…”

Acto seguido comenzó a cantarles.

“Lele y Guaynaa, Guaynaa, ya se casaron y no me invitaron, que vaina, ese Guaynaa, quede aquí metido y alborotado. No me importa, come tolta, seguro en la boda había tolta, grandota o chiquita… Será que no tengo ni nalga o tetita… oh ah, pues que se jo… No estoy de moda, pues que se joda”, dice en un video en las redes sociales.

La pareja se casó en una celebración llevada a cabo en Miami. Al enlace participaron aproximadamente 300 invitados y contó con un séquito compuesto por celebridades, entre ellas, la cantante Anitta, Paris Hilton, Sebastián Yatra. Entre los invitados también estaba Adamari López, Raymond Arrieta, Natalia Jiménez y Zuleyka Rivera, Becky G, Natti Natasha, Juanpa Zurita, Kimberly Loaiza, entre otros.