Lisha aparece sorpresivamente en concierto de reggaeton

Tras hacerse famosa en las redes sociales, la comerciante, Lisha Ramón Mejías, ha cobrado mayor notoriedad al punto que fue la encargada de presentar al exponente urbano Brray en su concierto el sábado en la noche en Vivo Beach Club.

“No importa la meta que tú te propongas, tú la vas a cumplir, la vas a hacer”, fue parte de lo que dijo Ramón Mejías al presentar al exponente urbano.

En la noche del sábado, Brray se presentó en Vivo Beach Club en un evento donde estuvo acompañado por otros exponentes como RaiNao, Villano Antillano, Nio García, Young Miko, entre otros.

Lisha Ramón Mejías, es una joven comerciante de Cayey que cobró gran notoriedad en las redes sociales por el caso de su hija, Nazaret cuando le fue removida por el Departamento de la Familia a finales de diciembre del año pasado.

Sin embargo, luego de este suceso se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales por sus transmisiones en vivo a través de Facebook donde muestra su diario vivir y estos videos son vistos, en ocasiones por alrededor de 30 mil personas. En entrevista con el comunicador, Chente Ydrach, la joven habló profundamente sobre la actitud que ha sorprendido a muchos en las redes sociales, pero que esta asegura siempre se ha comportado de esa manera.

A preguntas de Ydrach, Lisha, explicó que desde antes de la situación con su hija, esta solía realizar transmisiones en vivo en altas horas de la madrugada como un escape del trabajo diario y de cuidar a su hija. Al principio era solo un grupo de personas quienes se conectaban, pero con el tiempo miles se han unido a sus “jangueos virtuales”.

“Muchas personas que me empezaron a seguir por la situación de Nazaret, se quedaron en shock por los lives. Antes de esta situación, de hecho mucho antes, nosotros teníamos lives que los llamábamos lives de madrugada y nos conectábamos todas las mujeres y era para payasear, decir sanganerías, contarnos cosas...entonces esas personas nuevas no conocían esa faceta de mi”, explicó.

Al ser abordada sobre si su actitud ante las cámaras ha sido dintinta desde que es vista por miles de personas, esta aseguró que no.

“No me seguían desde antes, yo no he cambiado”, afirmó.

Ramón Mejías, fue enfática en que no se arrepiente de haber denunciado la situación con su hija, Nazaret a través de las redes sociales. A preguntas de Ydrach, esta afirmó que si no hubiese sido de esta manera no se hubiese dado tanta cobertura cuando el Departamento de la Familia le removió a su hija de su hogar.

“Yo no había llegado a mi casa y ya había gente esperando frente a mi casa, esperándome porque supieron la situación”, expresó.

Del mismo modo, compartió que sus padres quienes viven en los Estados Unidos, le pedían que mantuviera la calma en medio de la situación.

Sobre las personas que la critican en las redes sociales.

La joven también habló sobre las críticas que ha recibido por las publicaciones o situaciones que ocurren durante sus videos y aseguró que está trabajando en ignorar los comentarios de las personas.

“A veces da esa espinita de qué están diciendo, pero te metes al perfil de esas personas y no han hecho ni la mitad de las cosas que tú has hecho”, dijo.

La joven también relató que luego de la publicación del video bailando junto a Jovani Vázquez fue a una megatienda y dos empleadas comenzaron a hablar de ella a sus espaldas. Según indicó, esta escuchó que una de las empleadas le gritó: “Lisha, loca”.

Posteriormente, su pareja tuvo que confrontar a las féminas a pesar de que esta no quería.

Durante la entrevista la joven comerciante también indicó que durante su infancia fue víctima de bullying por el color de su piel.

Además, confirmó que ya ha recibido acercamientos por parte de marcas para a través de sus redes sociales anunciar otros tipos de productos a parte a los suyos.

Román Mejías cobró notoriedad en los medios locales a finales del mes de diciembre del 2022 por la situación donde el Departamento de la Familia tomó la custodia de su hija y esta tuvo unos días de lucha para solicitar que le devolvieran a la niña.

El pasado 29 de diciembre del 2022 la agencia indicó que por una situación de violencia intrafamiliar un juez determinó suspender la relaciones materno filiales y concedió la custodia de la menor al padre. Sin embargo, el 30 de diciembre la menor volvió a estar con su madre.