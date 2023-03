Karla Monroig celebra su cumpleaños rompiendo platos al estilo griego

La actriz puertorriqueña celebró su cumpleaños con una tradición griega particular: rompiendo platos.

En un video que compartió en sus redes sociales, la actriz lanzaba platos al suelo como parte de la dinámica que realizan en un restaurante griego Ilios en Tulum.

“Celebrando a lo griego. A pocas horas de mi vuelta al sol, rompo con todo aquello que me ata, me atrasa, me estanca. Recibo mañana mis ti tantos con alegría de vida, felicidad, salud y bonita energía”, expresó Monroig.

Mientras, el pasado viernes, la actriz boricua comenzó a celebrar su cumpleaños junto a sus amistades y seres queridos con una fiesta con motivo de Puerto Rico.

Como parte de la decoración, se incluyeron las sombrillas que se encontraban en la calle Fortaleza, la puerta con la bandera puertorriqueña, ubicada en el Viejo San Juan, y un bizcocho con una flor de maga, la bandera y la garita.

Entre los invitados, se encontraba la animadora puertorriqueña, Adamari López, con quien mantiene una amistad desde hace varios años, y la también animadora Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiqui Baby”.