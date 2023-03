Chencho Corleone hace histórica presentación en México

El cantante puertorriqueño Orlando Javier Valle Vega, mejor conocido como Chencho Corleone, realizó el viernes una histórica presentación musical ante 30 mil personas, en la Ciudad de México.

“México fue una locura, yo todavía no me lo creo. El cariño que me han dado siempre, desde la primera vez que salí a cantar fuera de Puerto Rico hasta ahora es simplemente increíble. Estoy bien agradecido con todas las personas que asistieron, que cantaron y bailaron conmigo, fue una noche mágica. De verdad que la vibra estuvo a otro nivel y es una presentación que nunca olvidaré. Estoy bien feliz del rumbo que ha tomado mi carrera y loco por seguir trabajando y dándole lo mejor de a mí a fanática”, contó emocionado el artista.

El exponente participó de la Gran Feria de México, un evento que reúne a decenas de artistas, con un sold out.

Por más de 60 minutos, el intérprete urbano puso a bailar a sus fanáticos con varios de sus más grandes éxitos como “Ella se contradice”, “Candy” y hasta clásicos como “Es un secreto.”

Asimismo, causó furor al cantar “Me porto bonito”, el exitoso tema a dueto con Bad Bunny que se ha mantenido entre las primeras posiciones de los charts globales desde su estreno.