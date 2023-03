Sin celulares y dándole un sueldo para ayudarla: Pink recibe aplausos por la forma de criar a su hija

La mayor prioridad de la cantante Pink es su familia, especialmente sus dos niñas, Willow Sage, quien tiene 11 años y Jameson de 6. Como madre se ha dedicado a enseñarle el valor de ganarse el dinero con trabajo.

La estadounidense está empeñada en que la crianza de sus hijas le permitan en el futuro ser unas mujeres independientes y con valores, razón por la cual fue noticia hace poco por no permitirle a Willow usar celulares.

Aseguran algunos medios internacionales que Pink no les regala el dinero a sus hijas, pese a ser millonaria. Le tiene un sueldo de unos 22 dólares por colaborar en sus conciertos.

Según el portal Upsocl, la mayor es la que trabaja en los conciertos de su mama y se gana su sueldo. Hasta ahora no se sabe que hace la pequeña, pero es la manera que tiene la cantante de educar a su hija.

No quería ser madre, pero me tocó

En su documental ‘All I Know So Far’, Pink muestra la hermosa relación que tiene con sus niñas, que en un inicio no deseaba tener hijos, no era un sueño o meta a cumplir, pues quería dedicarse principalmente sólo a su carrera musical.

“Yo realmente no quería ser mamá. No, nunca lo deseé, no quise ser madre. Simplemente no era una especie de en mi lista de cosas por hacer. Pero luego tuve a Willow y, hombre, eso de ‘ver cómo tu corazón camina fuera de tu cuerpo’, es realmente sorprendente”, dijo.

La maternidad cambió por completo las prioridades de la estadounidense y junto a su esposo Carey Hart, han evidenciado ser unos padres amorosos, pero, sobre todo, responsables.

Pero se conoce que Pink es bastante estricta en la educación de las pequeñas y se vio el año pasado, cuando explicó en Today que a la mayor aún no le permitía tener celular, esto para evitar que se cree en ella adicción a la tecnología, asegurando que esta “tiene un lado luminoso y uno oscuro”.

“Para las niñas, todavía no apoyo que lo usen. La de 10 años no tiene teléfono, aunque ayer me dijo: ‘Sabes, la mayoría de los en mi clase, quinto grado, tienen teléfono’. Eso no mueve mi aguja. No me importa”, sumó.

La mayor trabajará en la gira de conciertos

También aseguró que Willow participará de la gira que tendrá recientemente. Lo que más sorprendió es que ella tendrá un trabajo formal por el cual recibirá un salario a cambio de su labor.

“Tiene un trabajo en la gira. Simplemente tuvimos que superar el salario mínimo y es diferente de estado a estado (…) Son alrededor de 22.50 dólares por espectáculo”, pero que variará según la duración de cada show.

Pink no mencionó que hará la menor, pero que sepa tener responsabilidades y conocer la industria musical, pues ha probado tener talento para el canto y de hecho, ya ha participado con su madre en una que otra presentación.