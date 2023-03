Adamari López y Toni Costa celebran cumpleaños de Alaïa

La actriz y animadora puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Toni Costa celebraron el cumpleaños de su hija Alaïa escribiéndole una dedicatoria de amor.

Este sábado, Alaïa celebra su cumpleaños número 8, por lo que sus padres aprovecharon para resaltar desde temprano las bonitas cualidades de su única hija.

Por su parte, López destacó el orgullo que siente al verla crecer y la alegría que Alaïa ha traído a su vida.

“Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones. Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguit@s, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti. TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía. Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras”, expresó López.

Mientras, Costa comentó junto a un video con fotografías con Alaïa: “Te amo con todo mi ser, eres mi todo y siempre estaré ahí para celebrarte la vida”.

Ambas publicaciones cuentan con cientos de comentarios, donde artistas y seguidores de López y Costa felicitan a la cumpleañera.

Entre estos, la actriz Karla Monroig expresó: “Feliz cumpleaños bebé de titi!!! Todo lo que dice mamá es cierto. Que sigas contagiándonos con tu alegría, sonrisa y ocurrencias! Te amo”.