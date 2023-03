Veronique Abreu le dedica romántico mensaje a su “amorcito” y su “cheerleader”

La comunicadora Veronique Abreu Tañón le dedicó un romántico mensaje a su pareja, el también periodista Rubén Sánchez, quien se encuentra este viernes celebrando su cumpleaños.

“Que les puedo decir.... ¡Nos amamos! Y hoy en tú cumpleaños, mi amorcito, doy gracias a Dios porque en mi trayecto de vida y las hermosas circunstancias que trae, me pasaste tú. Gracias por hacer tantas cosas realidad, por tanto amor, por la complicidad, eres mi amigo, mi familia, el mejor crítico, mi cheerleader” (sic.), escribió Abreu en sus redes sociales junto a una foto de ambos.

Añadió que: “Gracias por tus consejos, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, lo que hay más allá. Y que lindo es verte feliz♥️, que la vida nos de salud para verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Te admiro y amo profundamente”.