“Soy un símbolo sexual”: Anuel asegura que es el Chayanne del 2023

Tras el lanzamiento de la nueva canción de Karol G en colaboración con Shakira, mucho se ha especulado sobre si las letras del tema son dedicadas a las exparejas de ambas. Ante esto, uno de los posibles protagonistas de la historia, Anuel AA, aprovechó el momento para también facturar con un nuevo tema titulado “Más rica que ayer”.

Al final del video que ya está disponible en YouTube, el artista puertorriqueño aparece junto a los productores del tema “Mambo Kingz” y “DJ Luian”, este último le pregunta sobre las noticias que han surgido en los pasados meses sobre los temas que supuestamente le han dedicado.

Ante esto, Anuel responde: “se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos”. Además en son de broma asegura que su secreto es “la perla”, un piercing que hace un tiempo se realizó en su zona íntima.

“Soy un símbolo sexual a estas alturas ya”, añade Anuel ante las risas de sus colegas en el video.

Al final del video también aparece el cantante colombiano Maluma, bromeando sobre la popular frase “flow real G o flow Maluma”.

Las mejores frases de “TQG”, el nuevo tema de Karol G y Shakira

El esperado tema de Karol G y Shakira, “TQG”, ya está en la calle y muchos aseguran que las indirectas son dedicadas a las exparejas de ambas.

En la letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción. También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”.

Letra completa

[Karol G ]

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo toa’ las historias

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome ‘melao’

Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Verte con la nueva me dolió

pero yo estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

por acá uste’ ya no es bienvenido

lo que tu novia me tiró

eso no da rabia, yo me río (yo me río)

[Karol G ]

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

[Shakira]

Ahora tú quieres volver se te nota (mmm sí)

Espérame ahí, que yo soy idiota

[Karol G]

Se te olvidó que yo estoy en otra

que te quedó grande la Bichota

[Shakira]

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome ‘melao’

Si sabes que yo errores no repito

[Karol G]

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más ‘level’

[Karol G]

Volver contigo ‘never’, tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Shakira]

Tú buscando por fuera la comida

y yo pensando que era la monotonía

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Karol G]

Te ves feliz con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome ‘melao’

Si sabes que yo errores no repito

[Shakira]

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que no tiene buena mano

que yo al menos te tenía bonito

[Karol G]

Mi amor es que usted se alejó mucho