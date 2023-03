Karol G sorprende con una sensual sesión de fotos donde muestra con orgullo sus celulitis

Luciendo un diminuto bikini negro y botas a la rodilla plateadas se deja ver en su cuenta de Instagram en una nueva sesión de fotos, la colombiana Karol G, donde además se ve al natural y luciendo con orgullo sus celulitis y ciertos rollitos.

En una reciente entrevista en El hormiguero, programa español conducido por el polémico Pablo Motos, la intérprete de “TQG” junto a Shakira, dijo “Yo un tiempo estoy superfit, otros no tan fit, y eso es normal. Por mucho tiempo me afectó tanto”, aseguró la colombiana en diálogo con el presentador. “Soy como tú. Mírame los gorditos, los bracitos no los tengo como antes los tenía, la pancita que no la tengo como quisiera, pero normal”, expresó la cantante que cada vez se catapulta como una de las mejores en su género.

Karol G luce su cuerpo al natural en reciente sesión de fotos

Karol G alborota las redes con sensual sesión de fotos

Su larga cabellera rojiza y pocos accesorios, hacen que esta nueva producción fotográfica hasta el momento alcance más de tres millones de likes en su cuenta de Instagram, donde además sus seguidores aplauden sus naturalidad, impulsando al resto de mujeres a hacer respetar su cuerpo.

Karol G, acompaño sus fotografías compartidas con: “Papi, no me las miren que aquí hacemos MILes💲💵💰 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN 🤑🤑🤑🖤”, escribió la paisa haciendo referencia a la famosa frase de la sesión de Shakira con Bizarrap.

Este es el inalcanzable precio que cobra Shakira y Karol G por un show privado (Instagram)

La antioqueña con su más reciente álbum, Mañana será bonito, se encuentra recorriendo varios países. La colombiana viene semana tras semanas rompiendo récords en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, donde sigue y no para de sonar haciendo antesala a su entrada triunfal a las listas de Billboard como la mejor.