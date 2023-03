Berklee en Puerto Rico abre convocatoria y se muda a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli en Caguas

El programa Berklee en Puerto Rico abrió la convocatoria para su 28va edición, la cual se llevará a cabo desde el martes, 30 de mayo hasta el domingo, 4 de junio en su nueva casa, la Escuela Libre de Música Antonio Paoli (ELMAP), en Caguas. Así lo anunció hoy Make Music Happen, la organización puertorriqueña sin fines de lucro que realiza el programa en la Isla.

“Estamos muy entusiasmados de presentar Berklee en Puerto Rico en la Escuela Libre de Música Antonio Paoli”, dijo Luis Álvarez, presidente de Make Music Happen. “Las facilidades de la escuela son idóneas para la exitosa ejecución del programa. Su auditorio, con capacidad para 500 personas, camerinos, excelente acústica y amplia tarima, provee un escenario ideal para las clases magistrales y la convocatoria de fin de curso. El apoyo y compromiso del Municipio Autónomo de Caguas, y del Departamento de Educación, entidad titular de la Escuela Antonio Paoli, ha hecho posible este importante cambio, el cual facilita el acceso al programa a todos los estudiantes participantes de cualquier parte de la Isla”.

Los talleres serán impartidos por 12 profesores de Berklee College of Music durante una semana, de 10 a.m. a 5 p.m. en la ELMAP. Estos culminan con el recital de graduación el domingo 4 de junio en el teatro de la escuela, donde los participantes demostrarán las destrezas musicales que han desarrollado. Los estudiantes más destacados podrán cualificar para obtener ayuda financiera y continuar sus estudios en Berklee College of Music.

“Para nosotros es un placer servir como los anfitriones de un programa de educación musical de renombre como lo es Berklee en Puerto Rico”, dijo William E. Miranda Torres, alcalde de Caguas. “Nuestro municipio, como Ciudad Educadora, ofrece una infraestructura, facilidades y servicios de primera para apoyar un evento como este y estamos listos para darle la bienvenida a Berklee en Puerto Rico”.

Esta colaboración con el Municipio de Caguas incluye el envolvimiento de otras agencias municipales para ampliar los ofrecimientos a estudiantes y profesores que participan en el mismo. Make Music Happen ofrecerá almuerzo sin costo para los participantes de Berklee en Puerto Rico. La oficina de Turismo Municipal desarrollará un programa de paseos y visitas gastronómicas para profesores, además de coordinar conciertos nocturnos, libres de costo, en distintas instalaciones del Municipio. La Policía Municipal proveerá apoyo facilitando acceso peatonal durante la semana del programa. Las instalaciones del ELMAP se encuentran adyacentes a restaurantes, establecimientos de comida, servicios médicos, y transportación pública lo que facilita la ejecución del programa.

“Nos entusiasma este acuerdo colaborativo con esta prestigiosa universidad y esta entidad tan comprometida con la música y las artes. Sabemos será de gran beneficio para muchos de nuestros estudiantes virtuosos, que ya despuntan por su talento y dedicación. La integración de profesores universitarios expertos y la exposición a nuestros jóvenes será paso de avance en el desarrollo para cada uno de ellos”, dijo el Secretario de Educacion de Puerto Rico Eliezer Ramos Parés. “Del mismo modo, agradecemos la colaboración y el compromiso del alcalde de Caguas para acoger a estos profesores por el periodo de tiempo de duración del esfuerzo. Sin dudas la música une a nuestras comunidades escolares y esta es una gran oportunidad para ellos. Pueden contar con nuestra absoluta colaboración”.

“Berklee en Puerto Rico en la Escuela Libre de Música Antonio Paoli representa una gran oportunidad de servicio con propósito global. Estamos orgullosos por esta alianza”, compartió Nélida Hernández-Bermúdez, directora del ELMAP.

El programa Berklee en Puerto Rico le ofrece a sus participantes acceso al método de educación musical de Berklee, que incluye teoría, improvisación, ensayos de grupo, técnica de instrumento, arreglo y composición. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de hacer una audición para ingresar a Berklee College of Music en Boston. Además de los profesores de Berklee, también habrá personal administrativo de la institución realizando evaluaciones formales para aquellos estudiantes interesados en ser admitidos a Berklee. De igual forma, habrá personal del departamento de ayuda financiera para orientar a los estudiantes interesados en los distintos programas de la institución.

Para participar del programa Berklee en Puerto Rico, los candidatos deben ser residentes de la Isla, tener por lo menos 15 años de edad al inicio del programa, seis meses de estudios en su instrumento principal o voz, y destrezas de comunicación en el idioma inglés. Los interesados en participar deberán entrar a la página web del programa https://www.makemusichappenpr.com/berkleepr y llenar la solicitud en o antes del jueves, 13 de abril. Estos también deberán someter contenido, preferiblemente enlaces a videos o audio, que evidencien su experiencia y sus habilidades musicales.

En cuanto al COVID-19, el programa está tomando las precauciones estándar de permitir que los estudiantes, el personal y los profesores lleven mascarillas cuando sea necesario; suministrar a los salones material de limpieza y desinfectante; pedir a todos los participantes que monitoreen su salud a lo largo del programa e informar de las enfermedades al equipo administrativo. Estas precauciones se alinean con las recomendaciones actuales del Departamento de Educación y el Departamento de Salud para la prevención del contagio al COVID-19. Las mismas pueden cambiar a discreción del Departamento de Educación.

Desde su primera edición en el 1995, más de 4,000 estudiantes han participado en el programa Berklee en Puerto Rico. En su más reciente edición, en el 2022, 145 estudiantes completaron exitosamente el mismo. Un total de 20 estudiantes lograron admisión y recibieron $2.2 millones en ayuda financiera.

A través de su existencia, Berklee en Puerto Rico ha recibido el apoyo de varias entidades que le han permitido al programa continuar realizando su misión educativa. Entre ellas se encuentran Fundación Banco Popular, Liberty Foundation y la Universidad del Sagrado Corazón. Otros colaboradores incluyen Delta Airlines, Music Access Store, CLC HUB International, Wichie Sound Performance, Alfa 2.0, Joe Colón Studio, y PRLinks Communications, entre otros. El programa también recibe apoyo logístico del Conservatorio de Artes del Caribe (CAC), un socio global de Berklee College of Music.