Artista plástico ponceña abre al público su propio espacio de arte en Guaynabo

La artista plástico, estratega cultural y ahora galerista, Waleska Carlo, abre su nuevo espacio de arte en Guaynabo.

En los pasados días, la artista, recién inauguró un concepto creativo bastante diferente al que ya tenía en Bayamón, donde se ubicaba su estudio de arte original desde hacen 7 años. Este traslado de pueblo y cambio de idea, se debe a que la artista ha podido identificar cuáles son las necesidades de los compradores de arte.

“Este nuevo concepto lo he adoptado de Europa donde los espacios pequeños no tradicionales se están convirtiendo en Galerías muy visitadas por los amantes de arte. Esto sucede porque se coloca al alcance de todos, la oportunidad de adquirir obras de arte a precios asequibles. En Puerto Rico tenemos un problema muy serio con la energía eléctrica por lo cual enfriar espacios enormes con consolas de aire, es un gasto exorbitante lo cual hace que se afecten los gastos operacionales y por ende el precio de las obras de arte”, expresó.

“Con esta nueva galería de arte, ubicada dentro de un centro comercial en Guaynabo, no solo nos movemos donde está el público, sino que podemos ofrecer excelentes obras a todos los coleccionistas, amantes del arte y visitantes. Hemos aprovechado un espacio pequeño el cual fungía antes como oficina y lo hemos transformado en estudio de arte y Galería. Hemos creado todo el mobiliario teniendo en cuenta la idea de maximizar el espacio y que al mismo tiempo albergue gran cantidad de obras en varios formatos. Le damos prioridad a las obras pintadas sobre papel ya que son fáciles de organizar y sus precios son para todo el mundo. En nuestra galería queremos estar a la vanguardia por lo cual la tecnología es parte fundamental en nuestro proyecto. Por lo que todas las obras que tenemos las pueden ver en nuestra página web y en las redes sociales”, indicó.

“También creamos obras en arte digital ya que este, va en avanzada y tiene sus coleccionistas. Hemos identificado que Guaynabo no cuenta con museos de Arte plástico por lo cual deseamos que nuestra Galería pueda servir como espacio creativo para todos los visitantes, turistas y público en general”, compartió. “Nos ubicamos en un lugar muy céntrico fácil de llegar para que nos encuentren sin dificultad alguna. En el local que teníamos en Bayamón a pesar de que era amplio, nos sentíamos muy escondidos ya que se ubicaba en un segundo piso y nos pudimos dar cuenta que al público no le agrada mucho la idea de subir tantas escaleras. En este nuevo espacio nos encontramos en un lobby muy cerca de la puerta central, en un espacio rodeado de cristales por lo cual todos pueden ver las obras desde afuera, es como estar a la vista de todos, imagina una “Pecera” así de accesible estamos”.

“Como artista plástico sentía la necesidad de que el púbico pudiera tener fácil acceso a mis trabajos y a la vez, los de mis colegas artistas. Mi objetivo para este nuevo espacio es poder impactar la comunidad de Guaynabo, que puedan conocer mis “Dreamflowers” o “Flores de ensueño” el cual es el tema que siempre pinto y que la Galería también sirva de espacio para que otros artistas puertorriqueños e internacionales expongan sus trabajos. Muchas veces los artistas tenemos dificultad en exponer nuestras pinturas debido a la visión del curador, galerista u organizador, es por eso abro este nuevo espacio para el disfrute de todos los que nos visiten y de los artistas”, dijo la artista.

“Con este proyecto deseamos también poder dar a conocer las obras de artistas tanto emergentes como profesionales, del patio o internacionales. Ya hemos recibido acercamientos de artistas cubanos que desean que sus obras se expongan en nuestra galería”, añadió.

“Me siento muy feliz de haber mudado mi proyecto al municipio de Guaynabo porque me han recibido con los brazos abiertos y se han acercado gran cantidad de personas en busca de talleres, actividades de arte, conocer artistas y al mismo tiempo conocer sobre las obras. Este nuevo concepto ha gustado mucho por lo cual, padres han venido con sus hijos para solicitar clases de arte. Me llena de satisfacción la acogida que le han dado a este proyecto y me disfruto las visitas de tantas personas en busca de experiencias de arte. Me encanta poder tener cristales del tipo pecera donde al pintar en vivo las personas puedan ver el proceso creativo en la elaboración de una obra de arte. En la exhibición de obras que estamos mostrando al presente tenemos trabajos de artistas emergentes, intermedios y profesionales como Marie Court quien también Preside la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico, Wilmer A. Colon, José Vázquez, Iona, Moisés Fragela, Adalberto Rodríguez, Edgardo Rodríguez y esta servidora”, expresó.

La artista trabaja de lleno en las artes visuales pintando sus “Dreamflowers” por más de una década y se ha destacado como comerciante, estratega cultural, Galerista, representante de marcas, influencer, bloguera, creadora de contenido y especialista en redes sociales.

Pertenece a dos asociaciones de artistas plásticos de Puerto Rico y ha sido publicada en un libro de artistas internacionales contemporáneos en el año 2016 que se repartió en museos, escuelas y universidades en muchos países, ha participado en diversas colectivas de arte en Puerto Rico, Italia, Paris, México, Argentina, Cuba, Japón entre otros.

El estudio de arte y Galería de Waleska Carlo ofrece exhibiciones de arte, talleres, Pinta partys y cualquier otra actividad que los visitantes necesiten. Se ubica dentro de Plaza Alejandrino mall en Guaynabo, donde pueden visitarle de martes a viernes de 10 am a 6 pm. Para más información entra a su página web en www.waleskacarlo.com, así como la página en Facebook en www.facebook.com/carlowaleska.

Si desea comunicarse al estudio de arte y Galería puede llamar al 787-780-1002.