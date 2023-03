Academia del Óscar ignora a mujeres en categoría de dirección

El domingo 12 de marzo se celebra la edición número 95 de la noche más grande del cine, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega el famoso Óscar a lo mejor del cine. Muchos pensarían que en una era en la que diversos sectores promueven la inclusión y la diversidad, la industria del cine mostraría señales de progreso acelerado. Sin embargo vemos un estancamiento y hasta un retroceso.

Cuando finalmente comenzábamos a regocijarnos de ver mujeres obteniendo uno de los mayores galardones de la Academia, el Óscar a Mejor Director, –durante las últimas dos premiaciones, Chloé Zhao y Jane Campion obtuvieron el premio por sus filmes Nomadland y The Power Of The Dog respectivamente– este año la Academia se inclinó por nominar nuevamente cinco directores en esta selecta categoría, quedando rezagadas directoras cuyas propuestas recibieron múltiples elogios de la crítica y el público.

Para colocar el tema en justo contexto, recientemente se presentaron dos estudios que analizan la inclusión de la mujer y las minorías raciales en la industria del cine. El informe anual The Celluloid Ceiling de San Diego State University y la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC mostraron poco avance para las mujeres que trabajaron en la industria cinematográfica en 2022. Los hallazgos de este año revelan que solo el 11% de los directores de las 100 películas a nivel doméstico más taquilleras del 2022 fueron mujeres. The Celluloid Ceiling ha rastreado el empleo de las mujeres en las 250 películas más taquilleras por los últimos 25 años. Desde que se entregaron las primeras estatuillas doradas en 1929, la Academia ha reconocido/nominado a directores de sobre 400 películas y tuvieron que pasar 47 años para que la primera mujer fuera nominada, Lina Wertmuller (1975). Entre ese año y el pasado, solo siete directoras adicionales han sido nominadas, de las cuales solo tres han obtenido la estatuilla, siendo Kathryn Bigelow la primera hace tan solo 13 años.

Cuando se anunciaron las nominaciones la mañana del 24 de enero, aunque realizadoras fueron reconocidas en importantes categorías como Domee Shi por la cinta animada Turning Red, Laura Poitras y Sara Dosa por los documentales All The Beauty And The Bloodshed y Fire Of Love respectivamente, y Lesley Paterson, quien coescribió la segunda película más nominada en esta edición, All Quiet on the Western Front, muchas propuestas de alto calibre como She Said, Till y The Woman King también fueron ignoradas en esta y otras categorías. Por ejemplo, las actrices Viola Davis (The Woman King) y Danielle Deadwyler (Till). Estas actrices fueron excluidas de la lista de nominadas, luego de múltiples nominaciones en las premiaciones mas importantes de la industria. Pero esta es otra conversación.

Una de las directoras que quedó fuera de la carrera por el premio a mejor dirección, Gina Prince-Bythewood, cuya dirección en The Woman King ha recibido múltiples elogios, respondió al desaire en un escrito para la publicación especializada The Hollywood Reporter. “Esta temporada de premios me abrió los ojos, he recibido muchos mensajes de texto y correos electrónicos de personas de la industria indignadas por las nominaciones al Óscar. Por supuesto, estoy decepcionada. ¿Quién no lo estaría? Pero la Academia hizo una declaración muy fuerte, y para mí quedarme callada es aceptar esa declaración”, expuso. “Es un reflejo de la posición de la Academia y el abismo constante entre la excelencia y el reconocimiento hacia los negros”.

Otras previamente reconocidas directoras que entregaron maravillosas piezas el año pasado quedaron excluidas, como Sarah Polley, quien cuenta con dos nominaciones por Women Talking, (Mejor Película, Mejor Guion Adaptado), curiosamente una cinta que expone el patriarcado en tiempos modernos. En She Said, una de las mejores cintas del 2022, María Schrader presenta el discrimen y abuso sexual en la industria que hoy la ignora, con la historia que levantó el movimiento #MeToo. Chinonye Chukwu dirigió la poderosa cinta Till, que narra uno de los eventos más trágicos en la historia de EE. UU., el brutal linchamiento del niño Emmett Till en el 1955. La melancólica opera prima de Charlotte Wells, Aftersun, que le ganó una nominación a Mejor Actor a su protagonista, Paul Mescal, fue otra de las cintas ignoradas en esta categoría.

¿Tendrán que pasar 100 años mas para reconocer la diversidad y la inclusión en el cine o continuamos dando un paso hacia adelante y dos hacia atrás?