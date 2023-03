Rauw Alejandro revela cuánto dinero gasta mensualmente

Rauw Alejandro anuncia tour mundial y México está incluído. / Foto: Getty Images (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

El artista boricua, Rauw Alejandro, es uno de los principales exponentes del género urbano en la actualidad luego del éxito de su álbum “Saturno”.

¿Cuánto gasta Rauw Alejandro al mes?

Recientemente, en una entrevista en el programa Alofoke, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz confesó cómo administra y gasta sus millonarios ingresos de la música. El cantante, que recién cumplió 30 años y decidió celebrarlo en Tokio, ha visto que su fortuna también ha crecido como tu fama.

En Alofoke, el dominicano Santiago Matías le preguntó cuánto gastaba cada mes, incluyendo sus lujos. Ante la pregunta, Rauw se puso nervioso y aseguró que él no se encargaba de ese asunto, pero que es un hombre que no suele gastar mucho.

Rauw: “En verdad, yo soy un tipo tranqui, yo no gasto mucho”

“Bueno, no sé en verdad. ¿Al mes? No sé, no sé quién paga eso”, comenzó a responder. “Yo al mes… en verdad, yo soy un tipo tranqui, yo no gasto mucho. Yo vi como 60 mil dólares al mes. La cosa es que tenemos todo saldo”.

Aunque no especificó los gastos ni las cantidades de su ingreso, sí abrió su corazón en cuanto a su vida personal y hasta los motivos de pelea que ha llegado a tener con Rosalía.

Planes de hijos y un futuro con Rosalía

Agregó en la entrevista que desea formar una familia y le deja sus planes a Dios: “Yo quiero un par de hijos. Los que Dios me dé. Yo no soy quien los pare”, expresó, pero también respeta los planes de su pareja. “Mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours, tiene sus responsabilidades también”.