“La Casa de los Famosos”: Por qué Juan Rivera abandonó el reality show

En la actualidad, “La Casa de los Famosos” es uno de los realities más populares de Telemundo y esta semana el público se sorprendió, pues dos integrantes abandonaron la emisión, destacando que Juan Rivera se fue por decidió propia.

El hermano de Jenni Rivera se mostró muy afectado por el encierro, pues han sido ya varias semanas.

Así se dio la salida de Juan Rivera

Horas antes de la emisión, en redes sociales se anunció que un integrante más se despediría del programa.

El conductor Héctor Sandarti dio a conocer ante los miembros de la casa que uno de ellos había tomado una decisión importante, así fue como Juan se levantó de su lugar y tomó la palabra.

“Fue el final, le doy las gracias a cada uno de ustedes, por dejarme vivir esta experiencia, gracias a Dios por traerme hasta aquí, han sido momentos muy difíciles en los cuales ustedes me han levantado, yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera, pensé que mi tiempo aquí sería utilizado para eso, después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí y, gracias a ello, me encontré a mí”, expresó.

Cabe resaltar que varios de sus compañeros mostraron su tristeza, pues habían podido formar una gran relación con él.

¿Por qué decidió irse?

El empresario explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a despedirse del reality show, dejando en claro que era porque ya deseaba estar junto a su familia.

“Dios me dio muchas señales en esta última semana. Creo que mi tiempo de estar en casa al lado de mis hijos y mi esposa ha llegado… no quiero saber o pensar que ella sufre mi ausencia, hay problemas de salud que cuando ella estará preparada lo dejará saber”, expresó.

¿Quién es Juan Rivera?

Se trata de uno de los hermanos menores de la fallecida “Diva de la Banda”, quien trabajó en conjunto con ella; además de colaborar de cerca con Lupillo, desempeñándose como su mánager.

También ha lanzado algunos sencillos como cantante, pero no ha logrado obtener el mismo éxito.