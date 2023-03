Drake perdió $400,000 al apostar que Jake Paul noquearía a Tommy Fury en una pelea en Arabia Saudita, así lo informó dailymail.co.uk. Con ocho asaltos, la pelea reñida dejó a Brit Fury (9-0) como ganador ante el estadounidense Paul por decisión dividida.

Casi medio millón perdió Drake

“Un juez lo anotó 75-74 para Paul, ahora 6-1 después de la primera derrota de su carrera, pero los otros dos lo anotaron 76-73 para el aún invicto Fury, el medio hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury”, explica el portal inglés.

Sin embargo, el rapero había respaldado al ex YouTuber para vencer a Fury por KO con una suma de seis cifras a 3,6/1, en una gran apuesta que le habría entrado más de 1.5 millones de dólares si hubiera acertado.

Paul: “Drake, hermano, ¿por qué me hiciste esto?”

Pero ahora Drake perdió su dinero por Paul, culpando, a modo de broma, la “maldición” de Drake al apostar por una pelea.

“F***! ¡Esto es culpa de Drake!”, dijo Paul, riendo. “Drake, hermano, ¿por qué me hiciste esto? No, es mi culpa. 400.000 no es nada para él, ha ganado mucho más dinero apostando por mí antes. Probablemente esté a punto incluso ahora. Lo siento, Drake, obtendré esa revancha”.

¿Existe la “maldición de Drake” en las apuestas?

Al rapero canadiense no le dio miedo compartir todos los detalles de la apuesta en redes sociales, a horas de la pelea. Sin embargo, muchos alegan que tiene una especie de “maldición”, porque “eligió tantos perdedores”.

Durante el Mundial, apoyó a Argentina para ganar la final de la Copa del Mundo contra Francia, pero no ganó la apuesta porque el partido se llevó a penales y en el Super Bowl apostó para que los Kansas City Chiefs ganaran.

Pero ante la derrota de Paul, muchos seguidores de las apuestas se preguntan si regresó la “maldición de Drake”.