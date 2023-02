“Yo nunca le quise fallar”: Tito Nieves pide disculpas a Víctor Manuelle por olvidar letra de su canción en homenaje

El cantante puertorriqueño de salsa Tito Nieves pidió disculpas a su colega Víctor Manuelle por olvidar parte de la letra del tema “Tengo ganas” durante el homenaje que le realizaron durante la ceremonia de Premio Lo Nuestro el pasado jueves.

“Públicamente le pido perdón al señor Víctor Manuelle. Yo nunca le quise fallar [...] En los ensayos todo perfecto y eso te lo pueden comprobar mis colegas que estuvieron ahí. Hasta el último día ensayamos de lo más chévere. Cuando viene la hora de la presentación lo más bonito, cuando sube lo que hizo Premio Lo Nuestro, cuando miro al teleprompter está apagado. (sic.)”, indicó el salsero.

“La mente se me tranca, porque es una frustración. Recuérdate que llevo tres días ensayando, repasamos el show porque antes de hacerlo en vivo se repasa el show completo. (sic.)”, añadió Nieves.

Ante sus disculpas públicas, Víctor Manuelle compartió un video expresándose sobre la situación.

“Usted no tiene nada por lo que disculparse. Todo el mundo conoce su trayectoria, tus años de carrera, tu profesionalismo, el ser humano que eres. De verdad, para mi fue muy lindo tenerte en mi homenaje”, dijo el salsero.

Víctor Manuelle fue homenajeado y recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria el pasado jueves por sus 30 años en la música.

Como parte de la celebración, los cantantes Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Norberto Vélez, Tito Nieves y Noel Schajris se juntaron en el escenario e interpretaron los éxitos del “Sonero de la Juventud”.

El artista agradeció el homenaje, que dedicó a su familia, pero en especial, a la fanaticada que lo ha acompañado durante todo el trayecto.

“Siempre agradecido con la industria que reconoce el arduo trabajo, con mi familia, que nunca duda en apoyarme en una carrera que no es sencilla para ellos y, por supuesto, con el público que me ha seguido a través de este largo viaje, que me ha llenado de tanta alegría”, dijo emocionado el artista, tras recibir el galardón.