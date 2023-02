Víctor Manuelle le dedica canción a su nieta

Víctor Manuelle ha compartido en múltiples ocasiones su faceta como abuelo y ahora expresa el amor que siente por su nieta a través del tema “Devuélveme un Te Amo”.

“En realidad Devuelve un Te Amo es una canción que se la dedico a mi nieta. Voy describiendo ese amor desde que ella llegó a mis brazos que era el milagro que yo al cielo le pedí. Y como aún ella no habla, yo vivo esperando que algún día ella me devuelva ese Te Amo que yo tanto le he profesado durante estos pocos meses de vida”, explicó el vocalista.

El salsero indicó que el video del tema es al que más amor le tiene, por el significado que le ha dado y ya está disponible a través de la plataforma de YouTube.

“Apenas te miré, yo supe eras lo que buscaba Ya te imaginaba antes de que llegaras Y estoy convencido que eres para mí. Atrapas mis sentidos con tan solo una mirada. Viendo tu sonrisa, muero de las ganas. Quiero estar contigo y hacerte feliz. Y ahora que, precisamente, tú estás frente a frente Y yo quiero decirte Que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí”, dice la letra la canción.

Mira aquí el video.