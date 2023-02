Toni Costa no se deja y le lanza duro mensaje a sus haters: “Avancen y maduren un poquito”

Las críticas en la vida del coreógrafo Toni Costa no cesan, pues sin importar lo que haga o deje de hacer, siempre ha sido blanco de mensajes llenos de odio, en especial desde que se separó de la actriz Adamari López, en el 2021, tras 10 años de relación. Ahora mantiene un romance con Evelyn Beltrán, quien está feliz. Ella también ha recibido “dardos venenosos”.

Toni se cansó se aguantar tanta falta de respeto en su propia cuenta en Instagram y le envió poderosos mensajes a sus detractores, no solo defendiendo a su novia, sino para que dejen de meterse y opinar de la suya.

Evelyn ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación que mantenía Costa y López, quienes tuvieron una hija. Lo haters no pierden tiempo para descalificarla y ponerle etiquetas, por lo que ella se defendió: “Por más que se exponga una vida, nadie tiene derecho a faltar al respeto, a opinar claro que sí, pero no lo otro. No hubo infidelidad por ninguna parte, eso Dios lo sabe y nos sobra”.

Durante San Valentín, el español también le envió un mensajito a quienes quieren amargarle la vida al criticar el escultura cuerpo de Evelyn: “Que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce lo que hay. Aquí lo único que hay de plástico son esos corazones ardidos”.

Él también aprovechó este fin de semana para dejar claro por qué lo atacan: “Aquí estamos para cocinar, para pasarlo bien, dejen ya las estupideces, por favor. ¿Saben qué pasa con la gente que quiere joder, que se le nota que está frustrada, que se nota que no es feliz”.

Acotó: “Quien es feliz no hace ningún cometario fuera de lugar, no se pone a comentar cosas que tiene falta de respeto. Si tu eres feliz y tienes amor en tu corazón no haces para nada nada de eso y si lo estás haciendo, analízate, piensa por qué lo haces. Tienes un problema. Hay que ser feliz, hay que dejar que la gente viva su vida, ya está, al fin y al cabo es la vida de otro y no hay que meterse”.

Toni señaló que es muy respetuoso con las vidas ajenas: “Yo no me meto en la vida de nadie. Me meto en mi vida, que ya tengo bastante. No tengo tiempo para meterme en la vida de nadie. A parte yo soy feliz y no tengo por qué estar viendo, metiéndome, diciendo y faltando el respeto. Por favor!, avancen y maduren un poquito”.

En diciembre del año pasado, la expareja de Toni, Adamari, se pronunció en el programa Hoy: “Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí, era una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitirlo, y que no le quiero dar ese ejemplo a mi hija”.