Lisa M le tira fuerte a Ivy Queen tras recibir premio por su trayectoria

Una de las pioneras del género urbano, Lisa M, realizó unas expresiones en las cuales lanza una indirecta a su colega Ivy Queen luego de que esta fuera reconocida por su legado en la industria musical.

“Mientras algunas y algunos siguen tratando de cambiar la historia de quién fue la primera yo me estoy preparando. Solo recuerden que Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Ya saben att: LA PIONERA. Yo soy la que sin mí no nace ni la raíz ni la ramita”, escribió en sus redes sociales.

Posteriormente, colocó otra publicación en su Facebook con un largo texto donde asegura que hay personas en el género urbano que pretenden cambiar la historia y borrar su aportación al movimiento.

“Hace mucho tiempo existe una agenda dentro del género urbano para borrar la verdadera historia la cual a muchos y a muchas le incomoda y lastima su ego de grandeza lo que olvidan es que por más que traten no podrán borrarla. Quisiera desahogarme pero todavía no es el momento me estoy preparando para eso y mientras yo tenga vida defenderé mi legado hasta el último suspiro por eso te doy las Gracias Pablo porque ya basta de esa señora seguir tratando de tomar un sitial que no le pertenece yo no tengo nada en contra de nadie y le doy mérito a quien lo merece mejor dicho respeto la dedicación trabajo y lugar de los demás no padezco de egocentrismo ni tengo aires de Grandeza”, escribió.

Su expresiones, surgen luego de que la semana pasada Ivy Queen recibiera el premio por su “Legado musical al género urbano” en los Premios Lo Nuestro.

Este premio se otorga a artistas que han sido inspiración y han abierto el camino para otros dentro de la industria de la música.

Su presentación incluyó temas como ‘12 Discípulos’, ‘Calentón’, ‘Calentura’, ‘Que Lloren’, ‘Te He Querido, Te He Llorado’, ‘La Vida Es Así’ y finalizó con el recordado tema: ‘Yo Quiero Bailar’.