Adele y Rich Paul están listos para casarse el próximo verano

Luego de lucir un hermoso y enorme anillo durante sus presentaciones en Las Vegas, se confirmó que Adele y Rich Paul están comprometidos, así lo reseñan medios internacionales. La cantante, de 34 años, y el agente deportivo, de 41, tendrán una boda de verano, luego de dos años de hacer pública su relación.

Fuente confiable revela que Adele y Rich Paul se casarán en verano

El portal en línea Deux Moi confirmó la noticia desde una “fuente muy confiable”. Esta sería una explicación luego que la cantante usara un enorme anillo de diamantes en su dedo anular en sus últimos shows de Las Vegas durante el fin de semana.

Adele ha estado usando el anillo desde hace poco más de un año, cuando lo mostró por primera vez en los BRIT Awards en 2022. Se cree que la pareja ha estado comprometida desde hace un año, pero nunca han confirmado que estén listos para hacerlo.

Adele y Rich siempre son fotografiados disfrutando de su amor

MailOnline intentó comunicarse con los representantes de ambos, pero no recibió respuestas. Adele y Rich fueron vistos por última vez en el Super Bowl y también lucieron muy enamorados en los premios Grammy, donde fue galardonada Adele.

Aunque Adele es muy íntima con su vida, con Rich ha sido diferente y ambos muestran su amor en público. Incluso, durante uno de sus shows en diciembre, en Las Vegas, le dedicó una de sus canciones de amor.

Adele anillo 2 ((David Fisher/Shutterstock))

Adele le dedica una canción a Rich

Ella agregó: “Y lo amo más que a la vida misma, entonces, ¿podemos desearle feliz cumpleaños? ¡Su nombre es Rich!”. Recordemos que Adele ha estado presentándose en The Colosseum en Caesars Palace para su residencia Weekends With Adele, que tuvo varios atrasos por no estar lo suficientemente adecuado para la cantante.