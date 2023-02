Museo de los Grammys abrirá exhibición de Shakira

La cantante colombiana Shakira anunció que el Museo de los Grammys abrirá una exhibición sobre su trayectoria artística.

La exhibición, que abrirá a partir del 4 de marzo, será una inmersiva.

“Estoy feliz de anunciarles que a partir del 4 de marzo estará abriendo sus puertas el Museo de los Grammys para presentarles una exhibición inmersiva sobre mi trayectoria artística llamada: Shakira, Shakira”, expresó la cantante.

El anuncio de la exhibición se realizó a través de las redes sociales de los Latin Grammys.

El pasado viernes, Shakira y Karol G lanzaron el tema “TQG”, por sus siglas de “Te quedé grande”.

Con tan solo pocas horas de haber sido estrenado, el video ya cuenta con millones de reproducciones. Al momento de la redacción de esta nota, el mismo suma sobre 74 millones de visitas.

La nueva canción, que tanto esperaron los seguidores de las dos colombianas, recibió todo el apoyo en las primeras horas luego de ser publicada en todas las plataformas digitales.

Sin duda, ‘TQG’ es una nueva canción dedicada a la tusa de cada una de las dos estrellas; mientras que una le vuelve a lanzar indirectas a Piqué, la otra hace lo propio contra Anuel AA.

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción, haciendo referencia a otra de las canciones que escribió sobre su expareja.

Luego canta: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”.

“Que al menos yo te tenía bonito”, es una de las referencias que Karol G hace a Anuel.

Y luego la paisa agrega: “Te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que me ves todas las historias”.Pocas horas después de su lanzamiento, el video ya tiene coreografía en TikTok, en Twitter hay una gran conversación por las frases y en el resto de redes sociales la gente no ha parado de compartir el video.