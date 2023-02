Joe Elliott: “Quiero que Def Leppard sea recordada como una banda de rock que hizo las cosas diferentes”

Hablar de Def Leppard es tomar 46 años de lucha, resiliencia, canciones poderosas, éxitos, honores, colaboraciones, reinvenciones. Y hasta de productos como líneas de maquillaje o tenis, para variar y mencionar. Porque un coloso así, que ha sabido mantener su unidad, solidez e integridad también ha podido explorar en más de cuarenta décadas de vida vivencias, adaptaciones, ideas y sobre todo, una ética de trabajo y una pasión y dedicación que los hace ser enormes en vivo, fieles a su esencia- que oscila entre lo humorístico, lo enérgico y lo emotivo, y nos quedaríamos cortos- y su versatilidad y tenacidad.

Esa que los ha llevado a colaborar con Taylor Swift y Miley Cyrus, entre otros artistas. Esa que ahora mismo los tiene de gira en Latinoamérica y Europa con The Stadium Tour junto con un aliado y amigo en sus antípodas: los icónicos Mötley Crüe. Un espacio en el que también están promocionando su nuevo trabajo, ‘Diamond Star Halos’, donde siguen manteniendo este poder en los riffs de Phil Collen, la solidez de Rick Savage y Vivian Campbell, la fuerza inagotable de Rick Allen, y por supuesto, la creatividad y la visión de Joe Elliott.

El vocalista y compositor habló con PUBLIMETRO en medio de la gira de Def Leppard con Mötley Crüe en Bogotá sobre cómo se ha reinventado una banda legendaria en la escena del rock and roll, de su nuevo álbum, su gira, y por supuesto, la posteridad.

¿Por qué cree que Def Leppard sigue atrayendo a tantísimas generaciones? Vemos a las más jóvenes yendo a los conciertos, escuchándolos también.

Es una buena pregunta, porque no hay una respuesta perfecta. No hay una respuesta real, ni definitoria. No tengo idea de por qué la gente joven sigue eligiéndonos, cuando tienen la oportunidad de escuchar música hecha por la gente de su generación.

Creo que una de las explicaciones probables que se me puede ocurrir es que no se identifican con la música pop en la actualidad, con Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry. También les gusta mucho el rock, aunque no hay bandas suficientes hoy en día que puedan llegar a ser sus equivalentes,así que algunos están yendo de vuelta a bandas consolidadas. Incluso con los Rolling Stones, ellos siguen captando audiencia y llevan haciendo esto por 60 años.

Ahora, el hecho de que venga gente joven es una curiosidad, pero oyes historias de chicos que te dicen: “He oído un poquito de tu música en la radio, pero nunca he sido un gran fan, pero los vi en vivo y quedé completamente convertido” y eso está pasando mucho.

Asimismo, pienso que estas oportunidades están pasando para nosotros porque no hay en realidad una gran cantidad masiva de bandas que tengan la oportunidad de tener éxito. La infraestructura de la industria ha cambiado desde que éramos jóvenes: teníamos a MTV y todo eso se ha desaparecido. Así que, por mucho que pudieras oírnos en la radio, siempre podías vernos en MTV hasta diez veces al día, ahora no tienes eso.

En estos tiempos ahora todo es cuestión de streaming y de networking. También tiene que ver algo de suerte, ya que si haces que una de tus canciones sea elegida - y muchas bandas y sus managements ruegan por que sea así- para una película, por ejemplo, obtienes mayor audiencia. Es un mundo totalmente distinto al que crecimos, así que creo que también nos pasa esto porque hacemos aún giras, tenemos un catálogo muy bueno de canciones que se remontan desde hace cuarenta años, y esto hace que la gente tenga cierta confianza en nosotros.

Mötley Crüe y Def Leppard tienen historias y representaciones del rock muy opuestas. ¿Por qué llegaron a unirse?

Creo que el contraste es lo que hace que funcione. Si tuvieras dos bandas idénticas, probablemente sería muy cansado a medida que transcurre la noche, porque sonarían las mismas canciones, pero cambiando a la gente.

Ahora, ambos somos grupos de rock, no me malinterpretes. Tenemos bajo, guitarra, batería, esas cosas, pero su filosofía es muy distinta a la nuestra. Son más primarios y no hacen mucho con las armonías, son más poderosos que eso. En cambio, nosotros mezclamos las armonías con la potencia, así que ahí está nuestra diferencia instantánea. También creo que somos un poco más comerciales que ellos, pero han tenido muchas canciones exitosas, como ‘Home Sweet Home’ y ‘Smokin’ in the Boys Room’. Y claro, han tenido estos éxitos, pero suenan un poco más pesados que nosotros, y por eso creo que funciona ese contraste. Así que, desde el punto de vista de la audiencia, uno y uno hacen tres, pero desde el punto de vista interno, entre bastidores, es muy divertido, porque nos llevamos bien con ellos.

Viajamos juntos, nos alojamos en los mismos hoteles, y pasamos el tiempo entre bastidores. Es muy bueno tenerlos como aliados y amigos musicales.

— Joe Elliott, vocalista de Deff Leppard

¿Y qué cosas en común han descubierto juntos en este tour?

Bueno, esencialmente nuestro público, que es el mismo. Y cuando nuestros managements discutieron la idea de hacer esto, los promotores se entusiasmaron. Y por supuesto, nosotros también, al estar en grandes escenarios, así como ellos. Y esto es lo que hemos hecho desde junio del año pasado, por lo que ambas bandas juntas son un acontecimiento y es algo en lo que Def Leppard siempre se ha interesado en hacer. Nunca hemos deseado hacer algo que resulte mediocre, queremos que todo lo realizado sea para salir en primera plana, casi un acontecimiento tan importante como alunizar. Queremos que sea realmente espectacular, y viajar con ellos es así, al igual que divertido.

Es fácil llevarse bien con estos tipos, nos sentamos y hablamos y luego ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro. No hay animosidad ni rivalidad, aunque sí creo que cierta rivalidad juguetona: ellos y nosotros queremos ser los mejores. Y esto para el público es maravilloso, porque pueden ver en la misma noche a dos grupos por los que tendrían que esperar mucho tiempo por separado. Así que ganamos todos. Es grandioso.

No es la primera vez que están en América Latina. ¿Qué esperan encontrarse esta vez en cuanto a audiencia y bandas locales que aperturan para ustedes?

Bueno, definitivamente no es nuestra primera vez aquí. No estábamos desde hace mucho tiempo. En algunos países no estábamos desde 1996, en otros desde hace seis años y se debe a la disponibilidad y a lo que pasa con los productores locales. Por ejemplo, si vas a Rock in Río, no tiene sentido hacer un único concierto allí, quieres aprovechar la zona para hacer todos los que puedas. Así que con Mötley con nosotros, ya muchos más promotores se han interesado en traernos. Por otro lado, el público latino es muy distinto al europeo o norteamericano: ambas audiencias son increíbles, pero hay algo en esa sangre latina que hace que esto sea como un carnaval.

Al final, cuando aplauden, no es algo contenido, es como una gran fiesta. Como el Mardi Gras, o como cuando los Rolling Stones tocaron en La Habana y pusieron a un millón de personas en la playa. Te preguntas: “¿Qué clase de fiesta es esa?”. Así que esto es lo que ocurre en América Latina y tratamos de expandir cada vez más para poder venir más seguido, no todos los años, sino cada tres años, al menos, pero no para nosotros, porque no somos la fiesta, sino lo es el público. Y eso lo hace tan especial.

Ahora hablemos de su nuevo álbum, ‘Diamond Star Halos’ , en el sentido de que siguen manteniendo esa misma energía. ¿Cómo podríamos hablar de la evolución de Def Leppard en cuanto a sonido y experiencia?

Lo mejor del álbum es que realmente existe, en primer lugar. Si hubiéramos salido con Mötley a gira en 2020, no habría tenido posibilidades. Esto, porque decidimos en marzo de ese año juntarnos en mi estudio en Dublin, para ver que teníamos. También teníamos una gira en junio, por lo que teníamos que ensayar en mayo, así que para marzo/ abril íbamos a ver nuestro material. No había posibilidad alguna de tener un álbum listo en seis semanas, tendríamos al menos tres, cuatro canciones, y luego ensayar para el tour, luego hacer el tour y volver a trabajar para el álbum. Pero, justo cuando íbamos a ver el material, comenzó el confinamiento. De repente, nos encontramos en un dilema sobre lo que debíamos hacer.

Yo estoy en Europa, Phil en California, tengo que esperar todo un día para que despierte. Y luego de superar esa diferencia horaria, tuvimos una discusión de 30 minutos para saber qué debíamos hacer para grabar y sucedió que debía ser remotamente, cada uno en sus casas, ya que cada quien tiene su propio estudio, con uno más grande en mi caso, pero en estos días puedes grabar un álbum en la misma laptop como desde la que te estoy hablando. Lo habíamos hecho así en el pasado, pero no al 100 por ciento. Pero sabíamos que podíamos hacerlo.

Cuando ya teníamos a todos a bordo, tuvimos una llamada de 40 minutos donde ya teníamos nueve canciones con las qué trabajar en cinco semanas, y la pandemia se puso peor, por lo que sabíamos que ya no habría gira al menos por un año, así que nos enfocamos en terminarlo. Comenzamos a escribir más canciones y a enviarnos más ideas. Parecía complicado, pero no lo era, porque era cuestión de dejar las canciones respirar, en vez de concentrarnos en terminarlas. Además que no trabajábamos en ellas todos los días: ahora somos más mayores de lo que solíamos ser en el pasado, todos tenemos familias e hijos. Yo trabajé en este álbum 3, 4 días a la semana, porque quería pasar más tiempo con mi familia. Era más como un hobby: no puedes hacer golf todos los días durante 10 horas. No es divertido.

Lo que sí era divertido era que Phil me enviara lo que había hecho en guitarra y yo lo escuchaba para luego yo sugerirle ajustarlo para alguna de las canciones. Y ya con el demo en mi inbox comencé a escribir melodías y a cantarlas para estos arreglos y enviárselo de nuevo a Phil. Y esto lo ves en canciones como ‘Open your eyes’, por ejemplo. Y la tuvimos lista en dos días. Así lo hacíamos.

Muchas veces escribí las canciones del álbum en un auto mientras esperaba para recoger a mi hijo de su hora de escuela. Escuchaba el material de Phil, escribía, llevaba a mi hijo a casa, y luego arreglaba todo. De este modo se creó el álbum.

Fue muy emocionante hacerlo de esta manera y no estoy seguro si somos el primer grupo en hacerlo así, pero de esa calidad, parece hecho en un estudio como Abbey Road, o un lugar parecido. Pero está perfectamente grabado porque la tecnología, en estos días, gracias a Dios, te permite poner todo en una laptop y con un micrófono de tres dólares ya puedes grabar, yo hago shows de radio así.

Y eso fue lo interesante: como viajábamos mucho, esta pandemia nos dio la oportunidad de estar con nuestras familias y crear de esa manera. Y creemos que es una de las mejores cosas que hemos hecho, por lo que el objetivo también de este tour mundial es promocionar nueva música.

Y por último, si se hablara de Def Leppard en los últimos 50 años, ¿cómo definiría su legado?

Bueno, hemos estado juntos 46 años, así que nos quedan unos cuatro (risas). Lo que yo quisiera es que la gente recordara a Def Leppard por escribir buenas canciones. No tanto por los grandes músicos que existen en el grupo, sino por la camaradería. Seguimos compartiendo camerino, seguimos saliendo, somos amigos y hemos estado juntos musicalmente en esto por 46 años. No ha estado tan mal. Pero también quiero que seamos recordados porque somos una gran unidad.

— Joe Elliott, vocalista de Def Leppard

Hicimos buenas grabaciones, basadas en el hecho de que escribimos muy buenas canciones. Y pienso que el testimonio de estas buenas canciones es que ellas mandan, no nosotros. Trabajamos para ellas. Y por eso es que las respetamos. Y por eso creo que seguimos en la radio en estos días, porque las respetamos cuando las escribimos, cuando las grabamos, y las seguimos respetando ahora, todos estos años después. Cuando suena “Pour Some Sugar On Me” en la radio, seguimos recordando por qué es un hit: todos los elementos de esta canción sobrepasaron la prueba del tiempo, como ‘I can’t get no satisfaction’ o ‘Brown Sugar’ de los Rolling Stones, o ‘Helter Skelter’ de los Beatles, sabes.

Todas estas grandes bandas, The Who, The Kinks, Led Zeppelin, sus canciones siguen sonando en la radio, y es todo lo que hemos tratado de hacer: unirnos a estas bandas de élite que hemos admirado. Como a Queen, otra banda impresionante, que es una gran influencia para Def Leppard. Grandes vocales, grandes coros, no temen hacer una balada con piano, o una gran canción de rock en guitarra. Es para donde vamos y es a donde siempre hemos querido ir.

Es donde nos sintamos mejores, con el piano, por ejemplo, haciendo un par de canciones con este, en el nuevo álbum, o cuando estuvimos con Mike Garson, pianista de David Bowie, celebrando su aniversario. Tenemos todos estos grandes momentos.

Nuestro legado sigue creciendo gracias a esto y se hace más grande. Y todo lo que podemos esperar es que quien sea fan de Def Leppard o lo ha sido por largo tiempo esté disfrutando el camino que tomamos, que, aunque con varias desviaciones, lo haga igual. Hemos estado con Taylor Swift, o Tim Mc Graw, por ejemplo.

Siempre queremos salirnos del camino que todos esperan que tomemos para hacer algo diferente y creo que está en nuestro ADN, pero en los confines de lo que siempre hemos querido ser: una banda de rock. Y disfruten cada minuto de esto, es por lo que quiero que todo el mundo nos recuerde. Lo hicimos con una sonrisa en nuestra cara, porque estamos aquí para entretener, no educar.