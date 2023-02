Adamari López anuncia que venderá su ropa a través de una aplicación

La actriz y presentadora Adamari López anunció a través de la redes sociales que tendrá “otro emprendimiento… para mí, pero también para Alaïa”.

López junto a su amigo Carlitos Pérez Ruiz reveló que venderá algunos de sus atuendos que ya no puede utilizar tras bajar drásticamente de peso. Las ofrecerá a sus seguidores y amantes de la moda a través de una cuenta de Poshmark. Explicó que la mayoría de las piezas son talla Large.

" (Voy a abrir) una cuenta de Poshmark. No voy a volver a ese peso que tenía antes, entonces tengo un montón de ropa que son nuevas, que tienen etiqueta o que ya no me quedan”, dijo.

“Las voy a vender económicas, no importa lo que diga el ticket de precio, voy a buscar una manera que puedan adquirir cosas buenas”, añadió.

Con el dinero recaudado, López indicó que apoyará dos causas, organizaciones benéficas y el futuro de su hija.

“De cada dolar, 25 centavos irán a una entidad benéfica y 70 centavos se los vamos a ir ahorrando (a Alaïa) así cuando ella sea grande, tiene un dinerito guardado para sus estudios,” explicó aunque no mencionó cuando la tienda estará disponible.

A través de la aplicación de Poshmark, puedes conseguir ropa usada a buen precio y también vender tus piezas.