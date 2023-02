Tommy Torres dice presente en el lanzamiento de “Mañana será bonito” de Karol G

El cantante y compositor puertorriqueño, Tommy Torres, asistió ayer, viernes, a la presentación del nuevo álbum de Karol G, “Mañana será bonito”.

“Felicidades @KarolG por #MañanaSeráBonito. Gracias por la invitación, la pasamos divino. (La última foto es la típica reacción cuando yo trato de hacer un chiste. 🤡)”, escribió en Instagram.

El evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Florida, contó con la participación de varios artistas, entre los que se destacan Natti Natasha, Feid, Tini, Álvaro Díaz, Lenny Tavárez, entre otros.

Karol G celebra los éxitos de su nuevo proyecto

A pocas horas de haber lanzado su disco, Karol G celebra que la pieza se convirtió en el álbum femenino latino con mayor número de reproducciones en Spotify.

Además, “Mañana será bonito” se encuentra número uno global en Apple Music.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente el mañana fue muy bonito 🥹. Record de un álbum femenino latino con más de 32 millones de streams en Spotify, primer global en Apple Music y segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube… wow !!! y no … no se trata de los números solo, pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia!!!! De verdad que significa el mundo entero para mi no dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el cora pa’ eso!! Gracias!!!”, escribió la cantante colombiana en Instagram.

El disco es una colección de 17 canciones. En este nuevo álbum, la artista demuestra su talento como intérprete y autora, además de su destreza en la producción de los temas “Tus gafitas”, “Gucci los paños” y “Mientras me curo del cora”.